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رفع الجاهزية وتخفيض أسعار 36 مادة وسلعة في العين

رفع الجاهزية وتخفيض أسعار 36 مادة وسلعة في العين
17 مارس 2023 01:33

محمد البلوشي (العين)

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أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها لشهر رمضان المبارك في مراكز المواد الغذائية، والتي شملت 12 مركزاً موزعاً على مستوى مناطق مدينة العين، إلى جانب أفرع جمعية العين التعاونية، وتنوعت الاستعدادات بين تمديد ساعات العمل وتوفير المخزون والعديد من المبادرات التي تتناسب والشهر الفضيل. وتأتي الاستعدادات وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم خدمات متميزة تساهم في إسعاد المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مجتمعية متميزة. 
وبهدف تحقيق رضا وسعادة المواطنين، نفذت البلدية عدداً من المبادرات منها خدمة التوصيل المجاني لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بالتعاون مع المشغل الرئيس شركة أغذية، من خلال الاتصال الهاتفي للمركز الرئيس للمواد الغذائية في منطقة صناعية العين، بالإضافة إلى زيادة عدد العمال المساعدين في مستودعات مراكز توزيع المواد الغذائية، حرصاً على عدم التأخير في تحميل المواد.
وقالت علياء الكتبي – رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في بلدية مدينة العين، إن بلدية مدينة العين رفعت استعداداتها لشهر رمضان الكريم من خلال توفير المخزون بكميات كافية وفي جميع منافذ البيع، كما قامت بتخفيض أسعار 36 مادة وسلعة غذائية لتصبح منافسة للأسعار في الأسواق المحلية، إلى جانب فتح المخصصات لأكثر من 160 مادة/ سلعة غذائية، بحيث يمكن للمتعامل الحصول حتى عدد 1000 عنصر من المنتج الواحد من هذه المواد. 
كما تم تمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان الفضيل في الفرع الرئيس بالصناعية خلال الفترة المسائية حتى الساعة الواحدة صباحاً، وفي أفرع جمعية العين التعاونية من 8 صباحاً حتى الثانية صباحا. كما يمكن للمتعامل الحصول على الخدمة إلكترونياً من خلال منصة الخدمات الحكومية (منصة تم) وطلب خدمة التوصيل في حال الرغبة في ذلك.
ودعت الكتبي الأسر المواطنة للاستفادة من خدمة السلع المدعومة والمخفضة، حيث تسعى البلدية إلى اختيار المنتجات التي تتناسب والأسر المواطنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.

العين
بلدية العين
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