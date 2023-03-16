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100% توطين الوظائف القيادية بالفجيرة للموارد الطبيعية

100% توطين الوظائف القيادية بالفجيرة للموارد الطبيعية
17 مارس 2023 01:33

الفجيرة(الاتحاد)

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كشفت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن تحقيقها نسبة 100% من نتائج التوطين في الوظائف الإدارية الأساسية، حيث عملت المؤسسة على تطوير هيكلها التنظيمي بهدف تحقيق الرشاقة المؤسسية بما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين في الحكومة، ويساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ومن جهته أكد المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية بأن المؤسسة تستلهم سياساتها في دعم وتمكين كوادرها من رؤى القيادة الرشيدة من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية في المجالات كافة، موضحاً أن التطوير الذي شمله الهيكل التنظيمي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات ومحاور مئوية الإمارات 2071 والتي تركز على العنصر البشري، كونه عنصرا أساسيا في عملية التنمية المستدامة.

الفجيرة
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
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