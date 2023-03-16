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مريم المهيري: تبنّي نهج الاقتصاد الدائري والاستخدام الفعّال لمواردنا الطبيعية

مريم المهيري خلال حفل إطلاق الجمعية (من المصدر)
17 مارس 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية التغليف المستدام، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل مختلف مراحل سلسلة قيمة التغليف، إطلاق أعمالها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تمّ إطلاق جمعية التغليف المستدام تزامناً مع اليوم العالمي لإعادة التدوير الواقع في 18 مارس، وذلك من خلال حفل رسمي بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلين عن الشركات الـ14 المؤسّسة لجمعية التغليف المستدام في مقر غرف دبي.
كما شهد الحفل حضور ممثلين عن اللجنة التنفيذية لمؤتمر الأطراف «COP28» وغرف دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، وهيئة البيئة أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.
وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في هذه المناسبة: «تلتزم دولة الإمارات بتبنّي نهج الاقتصاد الدائري، لضمان الإدارة المستدامة والاستخدام الفعّال لمواردنا الطبيعية. ويحظى التغليف بأهمية كبيرة نظراً لدوره الأساسي في حماية المنتجات الغذائية وإطالة عمرها الافتراضي والحدّ من الآثار السلبية على البيئة عبر خفض حجم النفايات. ويأتي الإعلان عن إطلاق جمعية التغليف المستدام كخطوة مهمة نحو الإسهام في تحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تعزيز الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في ظل عام الاستدامة. كما ستعمل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال استضافتها لأعمال مؤتمر الأطراف (COP28) العام الجاري، بطرح رؤيتها لدفع جهود العمل البيئي والمناخي عالمياً، حيث سيحظى موضوع خفض النفايات البلاستيكية وتعزيز الاستفادة منها بنصيب وافر خلال المناقشات».
وأضافت المهيري: «تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لتعزيز الاقتصاد الدائري، وهو ما يبرز من خلال إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2030. ومن أجل تحقيق أهداف تلك السياسة، تسعى الإمارات إلى التعاون الكامل مع كافة الجهات الفاعلة وخاصة القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً أساسياً للدولة في تنفيذ كافة أهدافها الاستراتيجية». مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يلعب دوراً مهماً في مساعي الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من التلوث، مما يسهم في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050. وأكدت معاليها أن جمعية التغليف المستدام يمكنها المساهمة في رفع وعي المستهلكين في الإمارات تجاه التغليف المستدام وتقديم رؤى وتوصيات بشأن التشريعات والسياسات المتعلقة بالتغليف المستدام على المستويين الاتحادي والمحلي.
وقالت بريا سارما، رئيسة مجلس إدارة جمعية التغليف المستدام، مديرة قطاع الاستدامة والشؤون المؤسسية في شركة «يونيليفر» الشرق الأوسط: «يؤكد أعضاء جمعية التغليف المستدام التزامهم الراسخ بتحويل نفايات التغليف بعيداً عن مكبّات النفايات».

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مجموعات متخصصة
قال فيصل جمعة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «نواصل في غرف دبي إنشاء مجموعات أعمال متخصصة بقطاعات معينة مستهدفين تعزيز تنافسية دبي والإسهام بفعالية في تسريع نموها الاقتصادي، انطلاقاً من مهمتنا الرئيسية المتمحورة حول حماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتسهيل التواصل بين القطاعين الخاص والعام. وتسهم جمعية التغليف المستدام في تعزيز قطاع الاقتصاد الدائري ودعم الاستدامة في دبي من خلال التوعية بالأساليب المستدامة لتغليف المنتجات، وتوسيع رقعة الإنتاج النظيف في الإمارة ضمن إطار الالتزام بأنظمة وسياسات البيئة المستدامة. ويأتي تشكيل هذه المجموعة في الوقت المناسب تزامناً مع استعداداتنا المتسارعة لانعقاد مؤتمر الأطراف كوب28 هذا العام في دبي».

مريم المهيري
الإمارات
الاقتصاد الدائري
التغير المناخي
مؤتمر الأطراف
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