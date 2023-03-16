حضور فاعل لـ«تريندز» في الطريق إلى «كوب 28»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أولى فعاليات الطريق إلى كوب 28 التي نظمتها أمس الأول مدينة إكسبو دبي، رئاسة مؤتمر الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سينعقد في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ومثّل مركز تريندز في هذه الفعاليات التي ضمت أكثر من 3000 مسؤول ومشارك، فريق برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وعضوية عدد من رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات، إضافة إلى وفد من مجلس شباب تريندز، حيث شارك الوفد في الجلسة الرئيسية التي شكلت الحدث الأساسي للفعاليات وناقش خلالها الفريق القيادي لـCOP28 مع قادة العمل المناخي من الشباب، تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.

كما شارك وفد مجلس شباب تريندز في الفعاليات المخصصة للشباب، وتضمنت حلقات شبابية ومناقشات وورش عمل، ومبادرات وعروضاً تتصل بالحدث، إلى جانب تعريف المشاركين والحضور بكتاب «الطريق إلى كوب 28» الذي أصدره «تريندز» مؤخراً.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن مشاركة المركز في أولى فعاليات الانطلاق نحو «كوب 28» جاءت ترجمة مباشرة لحرصه على مواكبة القمة المناخية العالمية ودعم الجهود المبذولة من أجل إنجاحها وإحداث نقلة نوعية في مسيرة مواجهة التحديات المناخية، بالإضافة إلى توفير المعرفة الخضراء المتصلة بالمناخ وقضيته.

وشدد الدكتور العلي في ختام تصريحه على أن العالم ينتظر قمة «كوب 28»، مشيراً إلى أن انعقاد القمة في دولة الإمارات يعزز التفاؤل بأنها ستكون قمة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.