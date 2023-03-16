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دبا الفجيرة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

دبا الفجيرة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك
17 مارس 2023 01:33

الفجيرة (الاتحاد) 

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 أنهت بلدية دبا الفجيرة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بحلة جديدة، عبر تزيين شوارع المدينة بالأضواء التي تعكس الوجه الحضاري، وتجسد معاني وقيم الشهر الفضيل. ومن جهته أكد المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، على عودة السوق الرمضاني الذي يتيح مزاولة نشاط عرض وبيع الأطعمة الرمضانية بمختلف أنواعها في عدة أماكن، منها أمام جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وأمام المحلات في دبا وأمام سوق البدية للخضراوات والفواكه. وأضاف أن فرق التفتيش في البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وأن هدف الحملات والجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها البلدية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً من الجمهور، هو لحماية المستهلك وللتأكد من سلامة المواد الغذائية والنظافة العامة.

دبا الفجيرة
رمضان
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