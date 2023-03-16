الإعلان عن فعاليات «رمضان دبي»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن فعاليات «رمضان دبي»، لنشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسنة التي تقوم على الاعتدال والوسطية. وتضم الفعاليات التي تأتي تحت شعار «مع من نحب»، مبادرات وأنشطة تستهدف كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتقام مبادرة «رمضان دبي» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، لتضيء جميع مساجد إمارة دبي بالرحمة والسكينة. وتهدف المبادرة لجعل دبي نقطة جذب إيماني رمضاني للمقيمين وغيرهم في شهر مضان المبارك، وتعزيز واستثمار الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التأثير الأوسع والأعمق في كافة مكونات مجتمع إمارة دبي، مع برامج مبتكرة لتسويق البرامج الخيرية.

وحددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 5 مفاهيم تعمل على تحقيقها من خلال الفعاليات الرمضانية، وهي: الاستدامة المجتمعية، استدامة القيم، التواصل الحضاري، تواصل الأجيال، دمج الجاليات المقيمة في إمارة دبي. وأعلنت الدائرة، ترخيصاً لأكثر من 300 سفرة إفطار صائم و22 خيمة، مشيرة إلى أن العدد قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة، وتعمل الدائرة على سرعة إنجاز التصاريح اللازمة لذلك. وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الخميس بمبنى الدائرة بالممزر: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً فريداً في التسامح والإخوة الإنسانية وقبول الآخر».

وأكد أن هذا النموذج يحتاج إليه العالم الآن، خاصة في ظروفه الراهنة التي تشهد الكثير من النزاعات والصراعات والأزمات.

قراء دبي

وتتضمن مبادرة رمضان دبي لهذا العام العديد من الفعاليات، منها فعالية (قراء دبي) حيث تستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير القرّاء من داخل الدولة وخارجها، تصدح مساجد دبي بأصواتهم العذبة لإحياء ليالي رمضان، في صلاتي التراويح والقيام.

إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، من المحاضرات والدروس الدينية، وفعاليات أخرى في إكسبو دبي، ودبي القابضة، وسيتم أيضاً وللمرة الثانية على التوالي إقامة مبادرة إفطار دبي والتي تضم لقاءً وإفطاراً مجمعاً للطوائف والأديان المختلفة المقيمة على أرض دبي.

من جانبه أوضح جاسم محمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة رئيس فريق قراء دبي، أن فعالية قراء دبي تقام بهدف إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعزيز دور المسجد الريادي وتأكيد رسالته السامية كمركز إشعاع إيماني وثقافي في الإمارة، وقد كان للفعالية صدى واسع النطاق في السنوات السابقة.

وتقام هذا العام في عدد (8) جوامع، بمشاركة (84) قارئاً من خارج وداخل الدولة

وأشار الخزرجي إلى أن هناك برنامجاً آخر بعنوان (نخبة من القراء)، وهو إقامة صلاة التراويح في عدد (20) مسجداً، يتناوب عليها (50) من القراء من أصحاب الأصوات الندية من أئمة مساجد الدائرة طوال الشهر الفضيل.

المحاضرات والمسابقات

كذلك ستتم إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، ومنها المحاضرات والدروس الدينية في جميع مساجد دبي، ومحاضرات نسائية في مختلف مساجد الإمارة، والندوة الرمضانية والدورة العلمية الرمضانية، بالإضافة إلى مبادرة عساكم من العايدين وبرامج تلفزيونية وإذاعية.

وذكر أنه ستتم إقامة محاضرات إكسبو، بالتنسيق مع مدينة إكسبو، ضمن مبادرة (حي رمضان).

ثم تناول الفعاليات المجتمعية، وتشمل جانباً رياضياً يستهدف الأطفال من عمر 4-14 عاماً في تحدي «سبارتان» بهدف ترسيخ القيم، والحفاظ على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى فعالية الرسم على صناديق الملابس «هتّان»، بالتعاون مع مجموعة من الرسامين والفنانين، لعيش أجواء رمضان في إطار رمضاني تراثي، حيث ستنطلق الفعاليتان في إكسبو. وذكر الخزرجي، أن من بين الفعاليات إقامة مسابقات رمضانية متنوعة ومسابقة الموظف الحافظ، التي تنظمها إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه لموظفي حكومة دبي، ومسابقة اختبر معلوماتك في رمضان من إدارة التثقيف والتوجيه الديني.

من بين فعاليات رمضان دبي، مبادرة «هلا رمضان»، وهي فعالية تقام في منطقة البرشاء هايتس - تيكوم، و تستهدف جميع أطياف المجتمع.

التسامح والتواصل

تحدث أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري للدائرة، عن إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة النوعية هذا العام، التي تتعلق بتعزيز التسامح والتواصل بين جميع الجنسيات والثقافات.

وأشار إلى أن من بين هذا النوع من المبادرات مبادرة (هلا رمضان) في منطقة تيكوم بالتنسيق مع دبي القابضة، والتي تستهدف جميع أطياف المجتمع لبث روح التعايش والتراحم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل وتشتمل على توزيع الإفطار، إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال وغيرها من الفعاليات المصاحبة، وسيتم توزيع عدد (2000) إفطار يومياً.

وتطرق إلى (مبادرة نفطر معاً) وهي دعوة لعدد (200) مدير مدرسة وجامعة من الجاليات في إكسبو ومن المقرر إقامتها، في التاسع من شهر أبريل المقبل (الأحد الثالث من رمضان)، وكذلك مبادرة (على مائدة واحدة) لدعوة الشباب الإماراتي والشباب الأجنبي على السحور في جلسات حوارية بعدد 50 شخصاً وتقام في مركز الشباب – أبراج الإمارات. ولفت إلى تنظيم مبادرة (نبض دبي) وتقام مرتين في مجالس الأحياء، وهي مبادرة للتواصل مع الأجيال، (3) أجيال متتالية أو بما يعرف بالأسرة الممتدة، وهي نقل الثقافة من الجد إلى الحفيد في جو أسري مفعم بذكريات وحكايات رمضان في العهد السابق.