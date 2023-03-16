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انطلاق الفجيرة الرمضاني الثامن تحت شعار «الاستدامة.. اليوم للغد»

خلال الإعلان عن فعاليات المنتدي (من المصدر)
17 مارس 2023 01:33

الفجيرة (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الفجيرة الرمضاني عن انطلاق فعاليات نسخته الثامنة التي تنظمها مؤسسة غبشة في الثالث من شهر رمضان المبارك تحت شعار «الاستدامة.. اليوم للغد». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء أمس الأول، في مقر المؤسسة بالفجيرة، بحضور الدكتور خالد الظنحاني رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور حمد المطيري نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمحامية موزة مسعود المنسق العام للمنتدى، وعذراء غازي فيصل مديرة المنتدى.
وقال خالد الظنحاني، رئيس اللجنة المنظمة: إن المنتدى يهدف إلى نشر الفضيلة والقيم الأخلاقية السامية والوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع، فضلاً عن إثراء الحوار بين أفراد المجتمع من خلال استعراض القضايا المجتمعية التي تهم الوطن والمواطنين، والتي تعزز اللحمة الوطنية الرافدة لمسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأشاد الظنحاني بالدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لهذا النوع من المنتديات المهمة التي تؤكد عمق ارتباطنا بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا الأصيلة وإرثنا التاريخي والإنساني العريق.
وأوضح الدكتور حمد المطيري نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن المنتدى سيناقش عدداً من الموضوعات القيمة في ست جلسات، منها 4 لمجالس الرجال و2 لمجالس النساء، بمشاركة نخبة من أصحاب الفكر والمعرفة، مشيراً إلى أن الجلسات ستتناول عدة موضوعات، أبرزها، «الحوار بين الآباء والأبناء»، «المرأة والهوية الوطنية»، «الاستدامة الأسرية»، «الشباب.. طريق الإمارات لمستقبل مستدام»، «أضواء على ريادة الأعمال المستدامة»، «زايد رمز العطاء والإنسانية». وأكدت المحامية موزة مسعود، المنسق العام للمنتدى، على أهمية المجالس الرمضانية لما لها من دور في إثراء الحوار بين أبناء الدولة، وأوضحت عذراء غازي فيصل مديرة المنتدى، أن المجالس الرمضانية المتوارثة في الإمارات عملت على تعزيز اللحمة الوطنية، وفي هذا الإطار استحدثت اللجنة المنظمة هذا العام «جائزة المنتدى» تحت عنوان: جائزة الشخصية الاجتماعية والإنسانية والإسلامية، تسلّم إلى ثلاث شخصيات إماراتية رائدة في مجالات العمل المجتمعي والإنساني والإسلامي على مستوى الدولة.

الفجيرة
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