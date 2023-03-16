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«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تطلق حملة «زكِّ» الرمضانية مستهدفة 2763 يتيما

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تطلق حملة «زكِّ» الرمضانية مستهدفة 2763 يتيما
17 مارس 2023 01:33

الشارقة (الاتحاد)

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 أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حملتها الموسمية «زكِّ» الهادفة لترسيخ مسيرة الدعم الإنساني للأيتام خلال شهر رمضان المبارك من خلال مجموعة من المشاريع المنفذة التي تخدم 2763 يتيماً منتسباً لـ 1150 أسرة في إمارة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، عبر تخصيص مساعدات أساسية ضمن مشروعي زكاة المال ومؤونة رمضان إلى جانب جملة من المشاريع الرمضانية التي ترعاها الحملة.
وقالت منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة: تهدف حملة «زكِّ» الرمضانية لخدمة ورعاية الأيتام، واستقبلت المؤسسة العديد من زكوات الأموال والتبرعات على مدار السنوات السابقة لدعم الحملة ما يعكس التكافل المجتمعي والتضامن والتلاحم الإنساني.

الشارقة للتمكين الاجتماعي
رمضان
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