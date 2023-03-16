الإمارات والسعودية بالمركز الأول «أوسطياً» في استخدام الجيل الثالث للروبوتات الطبية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف المنتدى العالمي الأول للتكنولوجيا الطبية الروبوتية بدبي، أن الإمارات والسعودية، هما أول دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستخدمان الجيل الثالث من الروبوتات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية لأمراض القلب، حيث يعد هذا الجيل هو الأحدث عالمياً في هذا المجال.

وأعلن المؤتمر، الذي استضافته الجمعية الأميركية للجراحة الروبوتية وشركة الهلال للرعاية الصحية، أن الجراحات الروبوتية بأمراض القلب تحقق نتائج متميزة للغاية في مجال تعافي المرضى وعودتهم لحياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى توفر 50% من التكلفة المالية للجراحة.

وناقش المسؤولون المشاركون بالمنتدى والخبراء والمختصون، التطورات في مستقبل العمليات الجراحية الروبوتية وفوائدها للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية وقطاع الرعاية الصحية العالمي، فضلاً عن بحث ومناقشة بعض الأفكار المبتكرة في مجال تطوير وتأثير الجراحة الروبوتية على مستقبل القطاع الصحي.

وقدم أكثر من 27 متحدثاً ومحاوراً من رواد العالم عروضاً تقديمية معمقة لبحث واستشراف أحدث التطورات في مجال الجراحة الروبوتية، التي تعتبر من بين المجالات الأسرع نمواً والمتوقع أن تحدث ثورة في طريقة إجراء العمليات الجراحية.

حضر جانباً من أعمال المنتدى، معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وعوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وهلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تجربة الإمارات

وقالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية ومكتب الأطباء الزائرين بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، إنه «تم إدخال خدمات الجراحات الروبوتية منذ عام 2015، ضمن استراتيجية المؤسسة تقديم خدمات رعاية صحية ريادية باستخدام أحدث التقنيات».

وأضافت: «بدأت الجراحة الروبوتية في جراحات القلب باستخدام الجيل الأول من الروبوت «دافنشي»، ثم حدث توسيع لخدمات الجراحة الروبوتية، لتشمل 5 تخصصات أخرى، هي: الجراحة العامة، النساء والولادة، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، السمنة».

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على استخدام الزكاء الاصطناعي في عملياتها الجراحية، وتمكين الكوادر الفنية من استخدام هذه التقنيات، مؤكدة أن الكوادر الطبية والفنية، تقوم بدور مهم جداً في استخدام الروبوتات والتحكم فيها عن بعد، وهو ما يعني أننا نجمع بين الكوادر الطبية المتميزة والتقنيات الطبية الحديثة.

وأكد أن الروبوتات لها مخرجات إكلينيكية على المريض، أبرزها قلة الإقامة بالمستشفى وانخفاض مستوى حدوث المضاعفات وقلة الألم، وبالتالي تعزيز جودة حياة المريض وسرعة التعافي من المرض، لافتة إلى أن المؤسسة وضعت خطة تعمل على زيادة استخدام الروبوتات الطبية خلال الفترة المقبلة.

نتائج الروبوتات

من جهته، لفت الدكتور فراس خليل، رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى أن جراحي القلب الذين يستخدمون الروبوتات ما زالوا اقل من 1% من إجمالي الجراحين العاملين بمجال عمليات القلب بمختلف أنواعها على مستوى العالم، وذلك لصعوبة مثل هذا النوع من الجراحات.

وقال: «على الرغم من صعوبة هذه الجراحات، إلا أن مميزاتها كثيرة ومتنوعة، من أبرزها أنها تقلل فترة النقاهة بعد الجراحة من 3 أشهر إلى أسبوعين، كما تقلل التنويم في المستشفى من 15 يوماً إلى 5 أيام فقط».

وأضاف: «أيضاً ينتج عن استخدام الروبوتات في جراحات القلب تقليل التواجد على أجهزة التنفس الصناعي في حالات معينة من يوم إلى ساعتين».



احدث الابتكارات

وتضمن جدول الأعمال الحدث، العروض التقديمية وحلقات النقاش، بالإضافة إلى الكشف عن روبوت XCath، وهو أحدث نظام مبتكر مصمم لإحداث ثورة في مجال داخل الأوعية الدموية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال: «يمثل المنتدى العالمي الأول للتكنولوجيا الطبية الروبوتية منصة مثالية تجمع بين قادة الصناعة والمبتكرين في مجال الجراحة الروبوتية لتبادل المعرفة والخبرات لتطوير قطاع الرعاية الصحية. ويسعدنا استضافة هذا الحدث الرائد ونتطلع إلى تعزيز مشاركة الرؤى وتبادل المعرفة في هذا المجال».

ومن بين الأحداث البارزة الأخرى في الحدث الكشف عن روبوتX-Cath Endovascular Robot، الذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الجراحة الدقيقة.

وقال الدكتور فريد مول، رائد الجراحة الروبوتية ومؤسس Intuitive Surgical: «يسعدني أن أرى التطور والجاهزية في المنطقة من حيث تطبيق والاستعداد لتبني تقنيات الجراحة الروبوتية الجديدة التي من شأنها تعزيز رعاية المرضى.»

وعلق كورت أزار بارزين، الرئيس التنفيذي لشركة EndoQuest، قائلاً: «نحن سعداء لتقديم أحدث الابتكارات في مجال الجراحة الروبوتية التي لا تترك أثراً. وتشرفنا بالمشاركة في هذا الحدث الرائد الذي جمع أفضل وأبرز العقول العالمية في هذا المجال».

وأعرب إدواردو فونسيكا، عضو مجلس إدارة XCath، عن سعادته بالكشف عن روبوت XCath داخل الأوعية الدموية في المنتدى، قائلاً: «تم تصميم هذا النظام المبتكر لإحداث ثورة في إجراء العمليات داخل الأوعية الدموية الداخلية، ونؤمن بأن لديها القدرة على إحداث تأثير كبير في مجال الجراحة الروبوتية».

تطوير الجراحة

قال الدكتور سانتياغو هورغان، مدير مركز مستقبل الجراحة في جامعة كاليفورنيا سان دييغو: «تستعد المنطقة لتصبح رائدة في تطوير الجراحة الروبوتية، بفضل توجيهات حكوماتها وبنيتها التحتية القوية».

وقد شملت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من الدكتور فيبول باتيل، مؤسس الجمعية الأميركية للجراحة الروبوتية وأحد أكثر الجراحين الروبوتيين خبرة في العالم، وفريد مول، مؤسس شركة Intuitive Surgical ورائد في صناعة الجراحة الروبوتية، والدكتور كريس طومسون، الأستاذ في جامعة هارفارد الرائد في مجال تطوير واختبار تقنيات الجراحات الروبوتية الجديدة، والدكتور سانتياغو هورغان، مدير مركز جامعة كاليفورنيا في سان دييغو لمستقبل الجراحة. وتبادل المتحدثون الخبرات والمعارف واستمع الحضور، من بينهم المبتكرون وصانعو السياسات والباحثون وأصحاب المصلحة، لمناقشات معمقة عززت مكانة الحدث كمنصة مثالية لتطوير مجال طب الروبوتات.