«حمدان الطبية» تعقد ندوة الأمراض المعدية

دبي (الاتحاد)

عقدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ندوتها ‏الافتراضية الثانية من سلسلة ندوات الفائزين بجوائز حمدان الطبية الدورة الثانية عشرة حول ‏موضوع الأمراض المعدية حيث سيتبادل مجموعة من الفائزين تجاربهم مع الحضور، بمشاركة ما يزيد على 1200 من 25 دولة، وقد حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر ‏واحدة معتمدة من جامعة الإمارات.

ناقشت الندوة موضوع «خصائص التهرب من الأجسام المضادة لمتغيرات سارس- كوفيد2» وقدمها الدكتور دايفيد هو استاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لأبحاث الإيدز، والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، في موضوع المناعة في الدورة الثانية عشرة.