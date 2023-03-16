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الإمارات

«حمدان الطبية» تعقد ندوة الأمراض المعدية

خلال الندوة (من المصدر)
17 مارس 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

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عقدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ندوتها ‏الافتراضية الثانية من سلسلة ندوات الفائزين بجوائز حمدان الطبية الدورة الثانية عشرة حول ‏موضوع الأمراض المعدية حيث سيتبادل مجموعة من الفائزين تجاربهم مع الحضور، بمشاركة ما يزيد على 1200 من 25 دولة، وقد حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر ‏واحدة معتمدة من جامعة الإمارات.
ناقشت الندوة موضوع «خصائص التهرب من الأجسام المضادة لمتغيرات سارس- كوفيد2» وقدمها الدكتور دايفيد هو استاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لأبحاث الإيدز، والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، في موضوع المناعة في الدورة الثانية عشرة.

الأمراض المعدية
جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية
جامعة الإمارات
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