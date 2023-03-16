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طقس صحو إلى غائم جزئياً

طقس صحو إلى غائم جزئياً
17 مارس 2023 01:33

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح اليوم على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً على البحر آخر الليل وصباح اليوم.
وقال المركز في بيانه اليومي أمس: إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب تدريجياً، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:24 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:00.

الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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