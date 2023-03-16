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الإمارات

3 جهات تتعاون لتوفير الحماية السيبرانية من الهجمات الإلكترونية

ضاحي خلفان ومحمد الكويتي خلال توقيع الاتفاقية(وام)
17 مارس 2023 01:33

أبوظبي (وام)

 وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي و«أكاديمية اتصالات» اتفاقية تعاون بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية السيبرانية من مختلف أنواع الهجمات الإلكترونية المحتملة. 
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز المنظومة الأمنية في دولة الإمارات في ظل ازدياد تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات وتوفير الدورات التدريبية والتعليمية للكوادر الوطنية إلى جانب تمارين الأمن السيبراني التي تركّز على أحدث المستجدات والتهديدات الرقمية الجديدة.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات واللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة وعدد من المسؤولين.

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وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل مسيرة الإنجازات والتطور في مختلف المجالات لا سيما الأمن السيبراني الذي حققت فيه الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم.وأضاف معاليه أن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص المستمر على تحصين حدود الفضاء السيبراني للدولة والحفاظ على المنجزات الحضارية واستمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة قادرة على التصدي لأي هجمات إلكترونية محتملة بشكل استباقي ومن خلال كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العالمية في هذا الشأن.

مجلس الأمن السيبراني
الإمارات
دبي
الهجمات الإلكترونية
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