تعزيز الشراكة بين شرطة دبي و«رعاية النساء والأطفال»

دبي (الاتحاد)

أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مُذكرة تفاهم مُشتركة، تهدف إلى تعزيز أدوات الاتصال والتواصل بين الطرفين في دعم المبادرات المُجتمعيّة، من خلال وضع إطار مُشترك لتنسيق وتحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات المُتعلقة بالفئات المُستهدفة من النّساء والأطفال في المُؤسسة.

وقّع المذكرة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوريّ، مساعد القائد العام لشرطة دبيّ لشؤون البحث الجنائي، وشيخة سعيد المنصوريّ مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وذلك ضمن فعّاليّات مُؤتمر ومعرض دُبيّ الدوليّ للإغاثة والتطوير «ديهاد» في مركز دُبيّ التجاري العالميّ، بحضور اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب مُدير مركز شُرطة الخيّالة وعدد من الضباط وكبار الموظفين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى دعم شرطة دبيّ لمؤسسة دبيّ لرعاية النساء والأطفال في المبادرات المجتمعيّة ومنها مبادرة العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة، وذلك من خلال توفير مركز شُرطة الخيّالة، للخيول التي سيتم دمجها في الجلسات العلاجيّة والتأهيلية، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ برنامج تأهيليّ للنّساء والأطفال من ضحايا العُنف وسوء المُعاملة والاتّجار بالبشر، عبر استخدام الإسطبلات والخُيول المتوفّرة في مرافق مركز شُرطة الخيّالة.

كما يسعى الجانبان من خلال المُذكرة إلى تبادُل ومُشاركة المعرفة والخبرات والمشورة والدراسات، فضلاً عن أفضل المُمارسات المُتبعة ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما لتحقيق المنفعة المُتبادلة، بغية رفع عملية التقدم والدعم في كل ما يخدم الأُسرة والمرأة والطفل.

ورش عمل ومحاضرات

تتضمن المُذكرة تعاون الجانبين في تنظيم المُحاضرات التوعويّة وورش العمل والاستشارات اللازمة ذات الاهتمام المُشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والدراسات وإعداد التقراير الإحصائيّة التي تهُمّ الطرفين، والعمل على دعم المُبادرات المُنبثقة عن هذه الدراسات، وتنفيذ البرامج والأنشطة والفعّاليّات والحملات المُشتركة.

كما تنصّ المُذكرة على دعم المشاريع التي تُعنى بمساعدة ومَدّ يد العون لحالات العُنف الأُسريّ وسوء مُعاملة الأطفال وضحايا الاتّجار بالبشر، وفتح قنوات الاتصال لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات، ومُشاركة الجانبين في الدورات التدريبية الداخلية وورش العمل التخصُصيّة التي يعقداها، أو المُؤتمرات والفعّاليّات التي ينظّماها، لبناء القُدرات ورفع كفاءات العاملين في مجال العمل الاجتماعي والإنسانيّ.