«معهد التدريب القضائي» يطلق الدورة الرابعة للقضائيين الفرنسيين

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل الدفعة الرابعة من المتدربين القضائيين الفرنسيين، المزمع تخرجهم هذا العام، ليتموا دراستهم بدورة تدريب عملي في المعهد.

وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، عمق علاقات التعاون مع الفرنسيين، لا سيما وأن منظومتهم القضائية من أعرق الأنظمة القضائية في العالم.

وعن البرنامج التدريبي الخاص بالمتدربين القضائيين الفرنسين قال مدير عام معهد التدريب القضائي: أعد المعهد برنامجاً مكثفاً لمدة أسبوعين، ويتضمن التدريب العملي في المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية، وتم خلال اليوم الأول الاستماع داخل المعهد إلى محاضرات تمهيدية ومشاهدة فيلم وثائقي عن المعهد، وشرح مفصل من إدارة المعهد عن طبيعة الدراسة والمساقات التدريبية، ثم انتقلوا إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية والاستئنافية واستمعوا هناك إلى لمحة مختصرة عن طبيعة النظام القضائي الاتحادي والمحلي داخل دولة الإمارات.