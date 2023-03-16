مسؤولون حكوميون: الاستشارات الافتراضية قللت زيارات المرضى للمستشفيات

دبي (الاتحاد)

استعرض مسؤولون في وزارات وجهات حكومية رائدة في الإمارات التحديات والفرص التي تتيحها تقنيات الرعاية الصحية عن بعد، لدعم تطلعات دولة الإمارات لتطوير نظام صحي مستقبلي متكامل، يوفر أعلى درجات الرعاية الصحية ويقدم الحلول لأفراد المجتمع بطريقة سهلة وفعالة، ويصل إلى جميع فئات وأفراد المجتمع. جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان «مستقبل الرعاية الصحية عن بعد: ما العوائق وما الفرص المستقبلية؟»، ضمن أعمال منتدى «عن بعد».

شارك في الجلسة د. محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، ود. عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشيخة حسن المنصوري رئيس قسم الاستراتيجية والاستثمار في إدارة الخدمات الصحية الرقمية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأدارها الإعلامي حامد المعشني.

وناقش المشاركون تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية الصحية وما ستضمنه من تخفيف تكاليف كثيرة، بسبب خوارزمياتها التي توفر دقة أعلى وجودة أكبر وجهدا أقل بالنسبة للأطباء والمرضى، كما أن تبني الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي الذي تتراوح دقته من 90% إلى 97% يضمن تقليل التشخيص الخاطئ ومضاعفة حالات التشخيص في اليوم.

واعتبروا أن مستقبل الرعاية الصحية عن بعد هو مستقبل هجين يقلل الزيارات إلى المؤسسات الطبية بشكل كبير ويضمن تلقي معظم الاستشارات الطبية بطرق رقمية وتكنولوجية.

شيخة المنصوري: إطلاق الصحة الذكية الشاملة نهاية 2023

أعلنت شيخة المنصوري رئيس قسم الاستراتيجية والاستثمار في إدارة الخدمات الصحية الرقمية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع،عن إطلاق وزارة الصحة مبادرة الصحة الذكية الشاملة نهاية 2023، التي ستضع التشريعات والمعايير وضوابط تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وستسهم في تنظيم التشخيص وصرف الأدوية والتدخل الطبي عن بعد، ومتابعة حالات المرضى عن بعد، وذلك لأهمية وضع هذه التشريعات والسياسات لتنظيم عمليات الرعاية الصحية عن بعد وضمان متابعة حالات التشخيص الصحيحة وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الطبية التي ستمارس عن بعد.