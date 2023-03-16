يوسف السركال: 500% زيادة في تبني خدمات الرعاية الصحية عن بُعد

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال جلسة بعنوان «الرعاية الصحية الافتراضية»، أن دولة الإمارات تتبنى استشراف المستقبل وترسيخ الوعي بالفكر المستقبلي وجعله ممارسة يومية في منظومة عملها، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل لتعزيز جاهزيتها ومواصلة مسيرتها التطويرية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أن خدمات الرعاية الصحية عن بُعد أسهمت في تقليل نسبة حضور المرضى إلى المراكز الطبية والمستشفيات وعززت عمليات تقديم الخدمات النفسية ومتابعة المرضى ورفع نسبة التعافي من الأمراض وزيادة الوعي التثقيفي لدى المجتمع، مشيراً إلى أهمية تعزيز الأبحاث والدراسات وتمكين رأس المال البشري على أسس مستقبلية ومستدامة، ومتابعة مسيرة التطور الرقمي في الدولة، بما يعزز جهود صناعة الرعاية الصحية عن بعد وتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وتطرق إلى أهمية الرعاية الصحية عن بُعد وتعزيز تبني مفهوم الرعاية الصحية افتراضياً وتطوير الأساليب وتنويعها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، واستعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في الرعاية الصحية عن بعد، ونجاحها المتميز في ظل وجود بنية رقمية متطورة وأنظمة إلكترونية معززة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن من أهم عوامل النجاح في تبني وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وجود البنية التحتية الرقمية المتميزة، والاستراتيجيات والحوكمة، والقوانين والتشريعات، التي عززت مسيرة التحول نحو الخدمات الطبية المستقبلية، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في تبني خدمات الرعاية الصحية عن بعد بين عامي 2014 و2020 بلغت 500% في مجالات التوعية والخدمات الوقائية والتشخيص والاستشارات ومتابعة المرضى وخدمات الوصف الدوائي وخدمات سعادة المتعاملين والتأهيل وبناء القدرات.