محمد الكويتي: التحول الرقمي الآمن يعزز نجاح العمل عن بُعد

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الحكومة تتبنى توظيف التكنولوجيا الحديثة الآمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة ومتابعة عمليات التطوير المستمر، في مختلف مجالات وأدوات العمل عن بُعد والوصول إلى أفضل النتائج ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

جاء ذلك في كلمة رئيسة بعنوان «تعزيز الأمن السيبراني في ظل العمل عن بُعد» ألقاها الدكتور محمد الكويتي ضمن أعمال منتدى «عن بُعد».

وأكد د. الكويتي ضرورة تعزيز مفهوم حماية البيانات وترسيخ مبادئ ومعايير الأمن السيبراني والتحول الآمن نحو العمل عن بعد وضمان امتثال الجهات والمؤسسات والشركات والأفراد للإجراءات ومعايير الأمن السيبراني التي تسهم في سد الثغرات التكنولوجية لحفظ البيانات والمعلومات، مشيراً إلى أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشرها بين مختلف فئات وأفراد المجتمع.

وتطرق إلى تحديات الأمن السيبراني مثل الاختراقات وجرائم المعلومات التي تواجه التحول الآمن نحو العمل عن بعد، مؤكداً أن مهمة حماية البيانات تقع بالدرجة الأولى على الأفراد، ويجب التعامل معها وحمايتها بوعي ومسؤولية، ومشدداً على أهمية بناء الشركات لقدرات كوادرها في مختلف مجالات التكنولوجيا وزيادة الوعي لديهم بضرورة حماية البيانات لديهم ما يعزز جهود التحول الأمن نحو العمل عن بُعد.

واستعرض معايير التحول الآمن نحو العمل عن بُعد من خلال الإعدادات وضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني والمسؤولية التي تقع على الشخص نفسه باعتباره خط الدفاع الأول عن المعلومات لحماية الجهات من تسريب بياناتها.