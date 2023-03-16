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محمد بن راشد يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

محمد بن راشد يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
16 مارس 2023 20:05

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الجانبين.. ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددٍ من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وسبل إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، بما يعزز مسارات التعاون بين شعوبها، ويضمن لها مزيداً من فرص التنمية والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي.

 

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المصدر: وام
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محمد بن راشد
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