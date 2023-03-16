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نهيان بن مبارك يعزي في وفاة محمد أحمد غانم السويدي

نهيان بن مبارك يعزي في وفاة محمد أحمد غانم السويدي
16 مارس 2023 19:55

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء، في وفاة المغفور له محمد أحمد غانم سلطان السويدي وذلك بمجلس العزاء بالبطين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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