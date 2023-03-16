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هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد أحمد غانم السويدي

هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد أحمد غانم السويدي
16 مارس 2023 19:24

 قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء، إلى أشقاء الفقيد وأهله وذويه في وفاة المغفور له محمد أحمد غانم السويدي وذلك بمجلس البطين.

وعبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن أحر التعازي وصادق المواساة بالفقيد، سائلاً المولى عز وجلّ أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

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