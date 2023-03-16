«الإمارات الصحية» تستخدم الروبوتات في 5 مجالات طبية

سامي عبد الرؤوف (دبي) قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية ومكتب الأطباء الزائرين بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، انه «تم إدخال خدمات الجراحات الروبوتية منذ عام 2015، ضمن استراتيجية المؤسسة تقديم خدمات رعاية صحية ريادية باستخدام أحدث التقنيات».

وأضافت: «بدأت الجراحة الروبوتية في جراحات القلب باستخدام الجيل الأول من الروبوت (دافنشي)، ثم حدث توسيع لخدمات الجراحة الروبوتية، لتشمل 5 تخصصات أخرى، هي: الجراحة العامة، النساء والولادة، المسالك البولية، الانف والأذن والحنجرة، السمنة».

وأشارت في تصريحات صحفية على هامش المنتدى العالمي الأول للجراحات الروبوتية بدبي، إلى أن المؤسسة تعمل على استخدام الزكاء الاصطناعي في عملياتها الجراحية، وتمكين الكوادر الفنية من استخدام هذه التقنيات، مؤكدة أن الكوادر الطبية والفنية، تقوم بدور مهم جدا في استخدام الروبوتات والتحكم فيها عن بعد، وهو ما يعني أننا نجمع بين الكوادر الطبية المتميزة والتقنيات الطبية الحديثة.

وأكدت أن الروبوتات لها مخرجات اكلنيكية على المريض أبرزها قلة الإقامة بالمستشفى وانخفاض مستوى حدوث المضاعفات وقلة الألم، وبالتالي تعزيز جودة حياة المريض وسرعة التعافي من المرض، لافتة إلى أن المؤسسة وضعت خطة تعمل على زيادة استخدام الروبوتات الطبية خلال الفترة المقبلة.

واستضافت دبي المنتدى العالمي الأول للتكنولوجيا الطبية الروبوتية بدبي، الذي نظمته الجمعية الأميركية للجراحة الروبوتية والهلال للرعاية الصحية، وناقش المسؤولون المشاركون بالمنتدى والخبراء والمختصون، بالتطورات في مستقبل العمليات الجراحية الروبوتية وفوائدها للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية وقطاع الرعاية الصحية العالمي، فضلاً عن بحث ومناقشة بعض الأفكار المبتكرة في مجال تطوير وتأثير الجراحة الروبوتية على مستقبل القطاع الصحي.

وقدم أكثر من 27 متحدثًا ومحاورًا من رواد العالم عروضًا تقديمية معمقة لبحث واستشراف أحدث التطورات في مجال الجراحة الروبوتية، التي تعتبر من بين المجالات الأسرع نمواً والمتوقع أن تحدث ثورة في طريقة إجراء العمليات الجراحية.