"أم الإمارات" تحتفي بتتويج 53 مواطناً ومواطنة بالميداليات لمسابقة "أبوظبي التقني" للمهارات

كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك تلقيها معالي الدكتورة ميثاء الشامسي خلال الاحتفال
16 مارس 2023 18:13
أبوظبي (الاتحاد) قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إن الإمارات تحتفي اليوم مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تحت شعار «التنافسية العالمية بقدرات إماراتية» بتتويج 53 مواطناً ومواطنة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث فاز 14 مواطناً ومواطنة بالذهبية و18 بالفضة و21 بالبرونز، ليتوجوا بجدارة بجوائز الدورة الـ14 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 التي نظمها «أبوظبي التقني»، بنجاح مشهود خلال الفترة من 13-15 مارس الجاري. وأضافت سموها: إن هذا احتفاء بنخبة واعدة من الكفاءات الوطنية عبرت عن ذاتها بتفوق وتميز، وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، نحو ضرورة الأخذ بكل المبادرات والبرامج المبتكرة، اللازمة لصناعة الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية، والقادرة على تلبية متطلبات التقدم الحضاري الذي تعيشه الإمارات في كافة قطاعات العمل والإنتاج. جاء ذلك في كلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ألقتها نيابة عن سموها، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الحفل الختامي للمسابقة اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من كبار المسؤولين. وأضافت سمو الشيخة فاطمة قائلة: «أبنائي وبناتي.. إن قيادتكم الرشيدة، تضعكم في صدارة الأولويات، لأنكم أغلى وأعز ثروات الوطن، وبكم تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخ صدارتها ومكانتها بين دول العالم المتقدم، وها هو سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي يحقق طموح القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويصعد بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية لينطلق من خلالها المستكشف الإماراتي راشد إلى سطح القمر، وهي المكانة التي تليق بإماراتنا الحبيبة، وهو الإنجاز الذي يؤكد أنكم يا شباب وفتيات الإمارات، قادرون على تكراره بالإبداع والابتكار في كافة القطاعات الهندسية والتكنولوجية، وليس الفضاء فقط، فالمستقبل أمامكم بكل ما ستقدمونه من ابتكارات، واليوم في ختام المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، ها هي نخبة جديدة منكم تثبت تفوقها وتحقق الصدارة في 23 تخصصاً هندسياً وصناعياً وتكنولوجياً ومهنياً، بعد منافسات رائعة بين 331 مواطناً ومواطنة، يمتلكون القدرات المتميزة في هذه التخصصات المطلوبة لصناعة تقدم الأمم وتطورها، فخالص التهاني والتبريكات، لكم جميعاً، وهنيئاً لدولتنا، وقيادتنا الرشيدة، بأبناء الحاضر والمستقبل».
تتويج الإنجاز العالمي وقالت سمو «أم الإمارات»: لقد أثبت مركز أبوظبي التقني، من خلال تنظيمه للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المسابقة المهمة، التي ساهمت بدور كبير في تمكين فريق مهارات الإمارات، من الفوز بعشر ميداليات منها ذهبية خلال المسابقة العالمية للمهارات 2022، التي أقيمت مؤخراً في فرنسا وعدة دول أخرى، وهو إنجاز عالمي كبير تم تتويجه بالتشرف بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من تحقيق الريادة العالمية للدولة في صناعة الكوادر المبدعة، وبالتأكيد فإن مركز أبوظبي التقني يقود بنجاح منظومة متقدمة ومتكاملة للتعليم المتخصص والتي تضم مؤسسات جامعية وثانوية وتدريبية رائدة، والتي تنسجم أهدافها مع رؤية أبوظبي 2030، كما تحرص على توطيد وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع جميع المؤسسات المعنية بإعداد الكوادر البشرية من أجل تكامل الجهود التي تجعل هذه الكوادر قادرة على تلبية متطلبات المشروعات الصناعية في الحاضر والمستقبل».
وقالت سمو الشيخة فاطمة، في كلمتها: «واهتماماً منا بهذه الجهود ومباركتها، فإننا بإذن الله، نعلن مواصلة رعايتنا للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، خلال السنوات القادمة، كما ندعو المؤسسات الحكومية والخاصة، لتبني استراتيجية موحدة بالتنسيق مع مركز أبوظبي التقني وكافة الجهات المعنية، بهدف اكتشاف وتعليم وتدريب أبناء وبنات الإمارات في مختلف التخصصات الهندسية والتقنية والفنية، وفق أرقى النظم العالمية، وختاماً نبارك جهودكم ونتطلع للمزيد من الإنجازات المتميزة التي تضعكم على المستوى العالمي».
14 عاماً من التطوير وبدورها، قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي: في ظل هذه النجاحات المشهودة التي ترعاها وتدعمها «أم الإمارات» فإنني أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور مبارك الشامسي مدير عام مركز «أبوظبي التقني» وفريق عمل المركز المتميز الذي يواكب التطوير الدائم في تنظيم هذه المسابقة على مدى 14 عاما، حيث يتم دائماً الارتقاء بالقدرات المهارية للمتسابقين بجانب تطوير كافة العناصر، وكلنا ثقة في أن الدورات القادمة من المسابقة ستشهد قفزات نوعية تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن».
* الفائزون يواصلون رحلة التميز حتى 2026 وخلال الاحتفال التقى الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، كلمة قال فيها «بناء على توجيهات القيادة الرشيدة فإن «أبوظبي التقني» سيواصل العمل الجاد والمبتكر لتمكين ودعم شباب وفتيات الإمارات، أصحاب المهارات الهندسية والتكنولوجية والفنية المتميزة وذلك في كافة المؤسسات التعليمية، طوال السنوات القادمة، وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن شباب الوطن هم الرهان الكاسب للمستقبل وإن قيادة الإمارات تثق بقدرتهم على العطاء وتجاوز التحديات ومواصلة مسيرة البناء. وإنكم تصنعون المستقبل، وعليه فإن المسابقة الوطنية هي محطة، ينطلق منها الفائزون ليواصلوا رحلة التألق والتميز والنجاح مع فريق مهارات الإمارات الذي يمثل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات في ليون بفرنسا 2024 وفي المسابقة العالمية للمهارات بشنغهاي الصين 2026». وأضاف الشامسي: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، على هذه الكوكبة المتألقة من الفائزين والمتسابقين جميعاً الذين قدموا خلال المسابقة، ملحمة وطنية ذات صبغة صناعية وهندسية وتكنولوجية ومهنية، عالية الجودة، فكان حقا علينا تكريمكم اليوم وتتويجكم بالميداليات الذهبية والفضية والبرنزية، والحق أنكم جميعا تستحقون التكريم، والثناء، فالجميع حقق النجاح المنشود والحمدلله، وبالتأكيد فإن الشكر موصول إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على رعايتها الدائمة للمسابقة وهي الرعاية السامية التي رسخت مكانة المسابقة لتكون الحدث الوطني الرائد والنموذج الذي يحتذى به في مجاله. وفي ختام الحفل، قامت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي يرافقها الدكتور مبارك الشامسي والدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمسابقة، وتسليم الميداليات للفائزين وسط تفاعل وفرحة الجميع.