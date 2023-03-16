الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
16 مارس 2023 14:51

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح اليوم عددا من مشروعات توسع الأكاديمية تلبية للاحتياجات العلمية والعملية وتعزيزاً للبرامج الأكاديمية والارتقاء بها.
واعتمد سموه إنشاء كلية الموسيقى والمبنى الخاص بها، على أن تكون الكلية بعد إنشائها أكبر معهد موسيقي في الدولة، وستطرح الكلية عدداً من أنواع الموسيقى مثل الموسيقى الكلاسيكية، والموسيقى العربية، وموسيقى العالم، وتقنيات الموسيقى، والتأليف الموسيقي.
وسيضم مبنى كلية الموسيقى المرافق التعلمية والعملية حيث ستضم قاعة موسيقية بسعة 1100 مقعد، واستوديوهات تسجيل موسيقي، وغرف للتدريب، واستوديوهات للتدريب، ومكتبة موسيقية.
واعتمد سموه إعادة هيكلة البرامج الدراسية الحالية للأكاديمية لتلحق بكلية الدراما وتتمثل البرامج الحالية في بكالوريوس التمثيل، بكالوريوس المسرح الموسيقي، بكالوريوس فنون الإنتاج.
كما اعتمد سموه إنشاء سكن إضافي للطلاب لاستيعاب الأعداد المتزايدة في الأكاديمية ويضم مختلف الاحتياجات الرئيسة التي توفر للطلاب البيئة المناسبة للإقامة ولدعم الاحتياجات الدراسية والأنشطة اللاصفية.
وكان سموه قد اطلع على عرض مفصل حول سير العمل في الأكاديمية وأبرز المقترحات لتوسع الأكاديمية في البرامج المطروحة والمباني الإضافية وتطوير المرافق الحالية بما يتوافق مع الاحتياجات العلمية والعملية.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
71 دبلوماسياً من 55 دولة في «يوم الشارقة الدبلوماسي»
المصدر: وام
سلطان القاسمي
الشارقة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©