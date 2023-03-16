الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
16 مارس 2023 14:51
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه تم تسجيل 28.755 مواطناً ومواطنة في النظام الإلكتروني للحج خلال الفترة من 13 فبراير 2023 حتى 13 مارس الجاري فيما باشرت اللجنة المختصة فرز الطلبات لإعطاء التصاريح للحج، علماً بأن عدد التصاريح المخصصة لحجاج الدولة هو 6228 تصريحاً.
ونبهت إلى أنه يتم الفرز ضمن معايير قرار مجلس الوزراء وقرارات لجنة التراخيص ذات الصلة مع أولوية منح التصاريح لكبار المواطنين ومرافقيهم، وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المستعصية.