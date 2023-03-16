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حاكم الشارقة يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي

حاكم الشارقة يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي
16 مارس 2023 14:45

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي.
ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالوفد الزائر في إمارة الشارقة، مؤكداً أهمية تعزيز السياحة الثقافية والبيئية والتراثية التي تقدم المعرفة والفائدة إلى السائح وتعكس ثقافة وتاريخ المدينة.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المشروعات التنموية في مدن ومناطق الإمارة والتي يضعها سموه بما يتناسب مع طبيعة كل مدينة ويوفر لها المقومات الرئيسة اجتماعياً وثقافياً وتراثياً وبيئياً وسياحياً.
وأوضح سموه أهمية تطوير المدن ورفدها بالمشروعات والمرافق التي تعكس قيمتها من حيث تاريخها ومكتشفاتها الأثرية وتنوعها البيئي والذي يعزز من انتماء أهلها وترابطهم الاجتماعي وينمي الحركة السياحية المعرفية.
وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة شهادة فوز مدينة خورفكان بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023 ضمن جوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي التي أعلن عنها خلال فعاليات بورصة برلين للسياحة، والتي شهدت أيضاً حصول الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث على لقب رجل التراث العربي للعام نفسه.
ضم وفد الاتحاد كلا من: الكاتب مصطفى عبدالمنعم نائب الرئيس والمسؤول التنفيذي للاتحاد العربي للإعلام السياحي، والدكتورة لمياء محمود الأمين العام للاتحاد العربي للإعلام السياحي، والكاتب خالد خليل.

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