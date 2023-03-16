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وزير التربية: منظومة تشريعية لاعتماد الشهادات الصغيرة والمؤهلات الإلكترونية الجامعية

وزير التربية: منظومة تشريعية لاعتماد الشهادات الصغيرة والمؤهلات الالكترونية الجامعية
16 مارس 2023 12:20

دينا جوني (دبي) افتتح معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم فعاليات اليوم الثاني من منتدى "عن بعد" في متحف المستقبل. 

وأعلن معاليه عن العمل مع المسرعات الحكومية على مشروع اعتماد الشهادات الصغيرة التي يدرسها الطالب عن بعد، واحتسابها ضمن اختصاصه في الجامعة داخل الدولة.

وأكد معاليه في تصريحات صحافية على هامش المنتدى، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاعتماد على التعلّم عن بعد في الدولة، الذي سيخرج من كونه مجرد أداة لاستخدامها في أوقات الطوارئ والأزمات، ليكون جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية. 

وأشار إلى التوسّع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في التعليم في ثلاثة مسارات مختلفة. 

وقال إن المسار الأول يتلخّص في تحليل البيانات التعليمية ونتائج الطلبة، لافتاً أنه خلال جائحة كورونا سمح اللجوء إلى التعلّم عن بعد برصد أداء الطلبة ومعرفة التحديات والصعوبات التي يواجهونها والفترة التي يستغرقونها في امتلاك المهارات المحددة في المادة الدراسية. 

ويستهدف المسار الثاني الطلبة الذين يعانون من صعوبات دراسية في فهم جوانب معينة من المادة التعليمية. وستعمل الوزارة على استخدام" المعلم الذكي" القائم على الذكاء الاصطناعي لمساعدة تلك الفئة من الطلبة. 

أما المسار الثالث، فهو المؤهلات الالكترونية أو الشهادات الصغيرة.

وقال معاليه إن الوزارة تعمل من خلال المسرعات الحكومية على إطلاق برنامح يسمح للطلبة المسجلين في جامعات الدولة بدراسة مساقات إلكترونية في جامعات خارجية معتمدة، على أن يتم احتسابها ضمن ساعات الطالب الأكاديمية واختصاصه. وأشار أن الوزارة بدأت بالفعل بالعمل على الجانب التشريعي الخاص بالشهادات الصغيرة والذي سيتم إنجازه قريباً.

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