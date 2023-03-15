بدء الطبعة الثانية لمصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

دبي (وام)

وقع وفد من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف بدبي اتفاقية لبدء الطبعة الثانية من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بأحجامه الثلاثة الصغير والمتوسط والكبير، تمهيداً لتوزيعه خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من مرحلة الطباعة والمراجعة النهائية لكل نسخة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي يضم محمد علي الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات والموارد البشرية والمشرف التقني على مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يرافقه محمد فراس وعيسى راشد العدوي، حيث كان في استقبالهم فيصل عبدالله عبدالرحمن المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، وعدلي صبحي شيلان مدير التطوير التجاري.

واطلع الوفد على مراحل طباعة المصحف والإمكانات الكبيرة التي يتم توفيرها في المركز لخدمة طباعة كتاب الله بإشراف متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في مؤسسة دبي للإعلام، حيث تقوم عدة جهات حكومية وخاصة محلية وعالمية بطباعة المصحف لدى المركز.

تدقيق

تقوم مجموعة من أصحاب الفضيلة المتخصصين وأهل الخبرة بالتدقيق على جميع النسخ ومراجعتها قبل البدء بعملية التوزيع، حيث أقرت الجائزة آلية للتوزيع داخل الدولة وخارجها عبر القنوات الرسمية. وكان في استقبال الوفد فيصل عبدالله عبدالرحمن المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام وعدلي صبحي شيلان مدير التطوير التجاري.