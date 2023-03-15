الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الشرقي يلتقي الفائز بالجائزة الفضية للتميز الطبي

محمد الشرقي لدى استقباله عبدالله بارون (وام)
16 مارس 2023 02:39

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي: دور عالمي للفجيرة في دعم قطاع التزود بالوقود
محمد الشرقي: الأنشطة الرياضية تعزز ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالله حسن بارون، الفائز بالجائزة الفضية للتميز الطبي، في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي المقام في العاصمة القطرية الدوحة. وهنّأ سموه، الدكتور عبدالله بارون طبيب المنتخب الأولمبي لفوزه بالجائزة، متمنياً له المزيد من النجاحات في مسيرته المهنية. وحصل بارون على الجائزة تقديراً لمسيرته وخبراته العملية في مجال الطب الرياضي، وإسهاماته الكثيرة فيه. من جانبه، تقدّم الدكتور عبدالله بارون إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير على الاستقبال، ودعم سموه الدائم لأصحاب الإنجازات والمبدعين من أبناء الفجيرة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©