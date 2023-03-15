محمد الشرقي يلتقي الفائز بالجائزة الفضية للتميز الطبي

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالله حسن بارون، الفائز بالجائزة الفضية للتميز الطبي، في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي المقام في العاصمة القطرية الدوحة. وهنّأ سموه، الدكتور عبدالله بارون طبيب المنتخب الأولمبي لفوزه بالجائزة، متمنياً له المزيد من النجاحات في مسيرته المهنية. وحصل بارون على الجائزة تقديراً لمسيرته وخبراته العملية في مجال الطب الرياضي، وإسهاماته الكثيرة فيه. من جانبه، تقدّم الدكتور عبدالله بارون إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير على الاستقبال، ودعم سموه الدائم لأصحاب الإنجازات والمبدعين من أبناء الفجيرة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.