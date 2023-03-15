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«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماعات جنيف

مقصود كروز والوفد المرافق خلال الاجتماع (وام)
16 مارس 2023 02:38

جنيف (وام)

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تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي بدأ أمس الأول، ويستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية بصفة «مراقب».
 وتعد هذه المشاركة الأولى للهيئة في هذا الحدث العالمي، حيث يتزامن الاجتماع مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  تأتي مشاركة «الهيئة» بصفة «مراقب» في الاجتماعات التي عقدها «منتدى آسيا والمحيط الهادئ» أمس الأول، باعتبارها هيئة مستقلة تعنى بتحسين وتطوير الخطوات العملية لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال تعزيز النهج الحقوقي والإنساني والحقوق والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون، وضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجميع.

جنيف
حقوق الإنسان
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
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