العويس: دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفداً دولة الإمارات في اجتماعات الدورة العادية الـ (58) لمجلس وزراء الصحة العرب في الجمهورية الجزائرية الذي اختتم أمس الأول، بهدف تنسيق الجهود المشتركة في المجال الصحي بين الدول الأعضاء، وتعزيز العلاقات المشتركة في مواجهة التحديات، لتحسين أداء النظم الصحية للدول، وتسهيل الوصول لخدمات صحية أفضل.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب، تأتي في إطار حرص الإمارات على تأدية دور محوري فعال في الجهود العربية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة في دعم مسيرة العمل العربي الموحد على جميع الأصعدة ومنها المجال الصحي. وذلك لتحقيق التنسيق في المواقف، وترسيخ أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتسخير العلوم والتكنولوجيا بما يسهم بتعزيز صحة المجتمعات العربية.