طلاب يتطوعون لخدمة المرضى في عجمان

عجمان (الاتحاد)

شارك فريق الهلال الطلابي المكون من 15 طالباً وطالبة بمدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، في تنفيذ مبادرات إنسانية لمساعدة المرضى بالإمارة، تحت شعار «ما تشوفون شر»، والتي كان لها الأثر الطيب على نفوس المرضى وذويهم.

وحرصت المدرسة على غرس حب العمل التطوعي والإنساني في نفوس طلابها، وذلك بالمشاركة في جائزة «عون» للخدمة المجتمعية التي تبرز دور دولة الإمارات في التوعية للعمل التطوعي والإنساني، والحث عليه من خلال المشاركة في مختلف الحملات والمبادرات التي تطرحها الدولة والمؤسسات الخيرية. وتضمنت المشاركات العديد من المبادرات المتمثلة في خدمة المرضى، بالإضافة إلى مساعدة هيئة الهلال الأحمر مركز عجمان، في تعبئة الطرود الغذائية لإرسالها إلى المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا، ضمن حملات «جسور الخير» و«شتاؤكم أدفأ».