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زكي نسيبة: رؤى مُتجدّدة للعمل الاجتماعي

مغير الخييلي خلال تفقد المعرض المصاحب (من المصدر)
16 مارس 2023 02:38

العين (الاتحاد)

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن جامعة الإمارات تعتمد ضمن استراتيجيتها المبادئ الأساسية للخدمة الاجتماعية من حقوق الإنسان، والمسؤولية المجتمعية، واحترام التنوّع الثقافي، والتنمية المستدامة التي تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، وما تدعو إليه كلّ الأديان السماوية.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية - الذي يصادف 15 مارس من كل عام - الذي نظمته كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، والدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وعدد من القيادات الأكاديمية وطلاب وطالبات الجامعة وممثلي الدوائر المحلية.
وقدم معالي الدكتور مغير الخييلي، عرضاً لدور ومهام واستراتيجيات الدائرة، وأشار إلى أن الدائرة أطلقت وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي استبيان جودة الحياة لقياس الوضع الاجتماعي في الإمارة، والتعرف على التحديات الاجتماعية التي تواجه الأفراد، وقد ساهمت الاستبانة في تطوير جودة الخدمات الاجتماعية وإطلاق استراتيجيات تخدم المجتمع على مستوى إمارة أبوظبي.   

زكي نسيبة
الإمارات
جامعة الإمارات
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