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ورشة توعية للسلامة المهنية في أبوظبي

ورشة توعية للسلامة المهنية في أبوظبي
16 مارس 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة عمل في المجلس البلدي بالمبنى الرئيس للبلدية حول متطلبات السلامة والصحة المهنية للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك بهدف رفع مستوى وعي الشركات المسجلة حديثاً في نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.
وتضمنت الورشة العديد من النقاشات حول بعض المحاور، من بينها التعريف بدور بلدية مدينة أبوظبي كسلطة تنظيمية فرعية لقطاع البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي وأدوار الجهات الأخرى في نظام الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي، وكذلك التعريف بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والهيكل التنظيمي للنظام، وآلية ترشيح الشركات وتصنيف الخطورة (عالية/ متوسطة/ منخفضة).

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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