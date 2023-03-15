لطيفة بنت محمد: الطفولة الإماراتية في حاضنة السلام والأمان والتفوق

دبي (الاتحاد)

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن احتفالات إماراتنا الحبيبة بيوم الطفل الإماراتي في منتصف مارس من كل عام مناسبة مهمة تأكيداً وتعزيزاً لأهمية ودور الطفولة باعتبارها نسيج الاستدامة، ونحن في عام الاستدامة 2023، نترحم على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي ساند ودعم المبادرات كافة والمشاريع المعززة لبناء الطفولة الإماراتية، وراشد الوفاء، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وفارس التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والمؤسسين لصروح اتحاد الشموخ والذين ساندوا ودعموا الطفولة الإماراتية، رحمهم الله جميعاً.

وأضافت في كلمتها بالمناسبة: «إننا على يقين كامل بأن دولتنا الغالية إمارات السلام قدمت نموذجاً حضارياً خدمةً للطفولة سند الاستدامة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وقدمت تجربة ثرية وعالمية يحتذى بها في المحافل الدولية، وإننا حقيقة نفخر بأن تخصص القيادة الوفية في إماراتنا الحبيبة يوماً للطفولة الإماراتية».

وقالت سموها بهذه المناسبة السعيدة: «يسعدنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى (أم الإمارات)، (أم الإنسانية والطفولة) سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي ساندت ودعمت برامج الطفولة والأمومة والأسرة في مختلف النواحي، والتهنئة موصولة لحرم صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، (أم الجود) سمو الوالدة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بدبي، ونثمن جهود سموها في احتضان الطفولة الإماراتية، وتوفير المناخ الإبداعي المتميز، ورعاية الأيتام، ودعم ومساندة برامج الطفولة والأمومة والأسرة في أبهى صورة حضارية، وكل عام وطفولة الإمارات بكل خير في فضاءات الأمن والأمان والاستقرار».