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محمد سعيد النيادي: «يوم الطفل الإماراتي» مناسبة وطنية غالية

محمد سعيد النيادي: «يوم الطفل الإماراتي» مناسبة وطنية غالية
16 مارس 2023 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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 قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية غالية، لها قيمتها الاجتماعية، وأهميتها الأسرية، وأثرها الحضاري، نحتفي فيها بأبناء الوطن، الذين هم أمل المستقبل وقادة الغد، ونغرس فيهم من خلالها الثقة بأنفسهم، والاعتزاز بهويتهم، وننمي لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم». وأضاف: «إن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الأطفال مشرفة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث وفرت لهم الحماية الكاملة، والرعاية الشاملة، وقدمت لهم أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية والتربوية». 

محمد سعيد النيادي
الإمارات
يوم الطفل الإماراتي
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