98 % نسبة الشعور بالأمان في الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة) نفذت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حزمة من الإنجازات في مؤشرات الأجندة الوطنية، وأهدافها الاستراتيجية خلال العام الماضي، وحققت نسبة 98% في مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في جميع مناطق الشارقة. وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الشراكة المستدامة مع وسائل الإعلام هي الداعم الرئيسي في تعزيز الجهود المؤسسية، وترسيخ القيم والأهداف الإعلامية الأمنية لتحقيق إعلام أمني مستدام في إمارة الشارقة، والتي كان لها الدور في تحقيق مؤشرات وأهدف مثمرة، وإيصال الرسائل الإعلامية التي عكست أجندة القيادة في تعزيز أمن وأمان الإمارة، مثمناً دورهم المهم والمكمل في تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات وتحقيق رؤية وزارة الداخلية واستراتيجيتها 2023-2026 الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السابع السنوي، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة أمس، تحت شعار: «دور الإعلام في تعزيز التنمية المستدامة»، بحضور شركاءها الاستراتيجيين من مختلف وسائل الإعلام المقروء والمرئي، والمسموع، والإلكتروني لعرض أبرز إنجازاتها المتميزة خلال العام الماضي، وذلك في قاعة الاستدامة بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة. وشهد الملتقى اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وطارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد دكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وسالم الغيثي مدير تلفزيون الشارقة، ونواب المدراء العامون ومدراء الإدارات. وتضمن الملتقى مادة فيلمية استعرضت خلالها إنجازات شرطة الشارقة الريادية خلال العام الماضي، والتي ترتقي بالأهداف التنموية المستدامة، وتعزز من الاستراتيجية الأمنية والمجتمعية والتوعوية، وبعد ذلك تم استعراض نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع المبتكرة خلال 2022. وتحدث الملازم يعقوب المنصوري من إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء عن نسبة الشعور بالأمان، التي أسهمت في جعل الإمارة عنوان للأمن والأمان، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان 98%، وانخفاض في مؤشر الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة، بنسبة 7%، فيما أشار إلى انخفاض كبير في نسبة حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، إذ بلغت 22%، إلى جانب انخفاض معدل مؤشر عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 10.000 مركبة بنسبة 22%. وأضاف أن مؤشر الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث خلال 2022، حقق نسبة انخفاض في معدل الاستجابة تقدر بــ 15%، حيث بلغ زمن الاستجابة لحالات الطوارئ 4.58 دقيقة مقارنة بالعام 2021، كما حققت غرف العمليات نتائج وإحصائيات مميزة في تلقي البلاغات والتعامل معها وفق معايير الجودة والكفاءة، حيث تعاملت مع مليون و802 ألف و933 مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و213 ألفاً 883 مكالمة على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة. وشملت الإنجازات تحقيق مؤشر سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة نسبة 94%، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات الحضورية وعبر مراكز الخدمة 2 مليون و16 ألفاً و822 معاملة خلال عام 2022، بنسبة رضا 96% عن تجربتها في استخدام القنوات الرقمية والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، و93.7% نسبة رضا بالخدمات المقدمة عبر مراكز إسعاد المتعاملين، ووصل زمن التقديم على الخدمة فيها إلى دقيقة و18 ثانية، بمعدل انتظار بلغت دقيقة واحدة. وتطرق المقدم أحمد بن ربيعة، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إلى المنجزات التي حققتها الإدارة في الحفاظ على مجتمع خال من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتوعية بمخاطرها، مشيراً إلى ارتفاع في عمليات الضبط بنسبة 7.1%، في عام 2022، كما استعرض أبرز القضايا النوعية التي جرى إحباطها خلال العام الماضي، ومنها قضية الصيد «الثمين»، وقصية «العيد»، و«ضواحي آمنة»، وعملية «استباقية» في ضبط معمل لتحويل واستخلاص مادة الكرستال المخدرة قبل البدء في عمليات الترويج، بالإضافة إلى تحقيق برامج التوعية والأنشطة المعززة لذلك، والتي بلغت 125 فعالية ونشاطاً، بمعدل زيادة 54.3% عن عام 2021، حيث استفاد منها 98 ألف و252 شخصاً.