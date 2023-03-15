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مدير شرطة أبوظبي: بيئة آمنة ومستدامة لحماية الأطفال

مدير شرطة أبوظبي: بيئة آمنة ومستدامة لحماية الأطفال
16 مارس 2023 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، جهود الإمارات في توفير بيئة آمنة ومستدامة لحماية الطفل، واهتمامها الكبير بحقوق الطفل، وتوفير البيئة الصحية والنموذجية.  وأعرب، في كلمة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، عن تقديره الكبير لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي قدمت نموذجاً ريادياً للعالم أجمع في الاهتمام بالطفولة، وترسيخ أعلى القيم والمفاهيم والممارسات الصحية الآمنة والمحفزة لهم جسدياً ونفسياً واجتماعياً، في بيئة صحية ومستدامة، تحتضن حقهم في البقاء والنماء وتدعم مواهبهم.  ولفت إلى أن الدولة نجحت في تقديم أفضل المبادرات للاهتمام بحقوق الطفل وحمايته، فمنذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شهدت عشرات التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات التي استهدفت رعاية الطفل وحماية حقوقه وتمكينه والنهوض به اجتماعياً وصحياً وتعليمياً.
 

 

شرطة أبوظبي
مكتوم علي الشريفي
يوم الطفل الإماراتي
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