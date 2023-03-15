شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات للقراءة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة العين، ومديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، مبادرات تشجع النشء وتحببهم في القراءة، بالتعاون مع لجنة الأدباء والقراءة وضمن شهر القراءة الوطني، واحتفاء بيوم الطفل الإماراتي.

واشتملت فعالية مديرية شرطة المناطق الخارجية على عرض فيلم ثقافي عن القراءة وأهميتها، وعقد ورش متنوعة بهدف توسيع مدارك النشء الاجتماعية والعلمية، وإطلاق العنان لمخيلتهم، إسهاماً في اكتسابهم لمهارات جديدة بدنية وسلوكية في مجالات مختلفة، كما تم توفير دكان صغير للأطفال بطابع تراثي وتوزيع الهدايا، وذلك بالتعاون مع مركز شرطة الرحبة ومدرسة الرحبة الابتدائية.

وأكد العميد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة العين، أن احتفالية شرطة أبوظبي بيوم بالطفل الإماراتي خلال شهر القراءة تأتي بهدف تطوير منظومة متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة وخلق جيل أكثر وعياً وإدراكاً لتحديات المستقبل، من خلال تمكينهم وتثقيفهم على المستويين الفكري والاجتماعي.

ولفت إلى الاهتمام المستمر بدعم فئة الأطفال، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في إطار رعاية الطفل ومنحه حقوقه الأساسية، وتوفير كل السبل التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وحمايتهم. وأكد العقيد محمد عبدالله الحساني، مدير مركز شرطة الرحبة، حرص شرطة أبوظبي على دعم فئة الأطفال، وترسيخ دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي، وتوفير كل السبل التي تسهم في تنمية مهاراته وقدراته، مشيراً إلى التعاون مع الشركاء في هذا الجانب، ضمن تكامل العمل والجهود في رعاية الطفولة.