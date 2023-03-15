منظومة قضائية رائدة تدعم حقوق الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي تضمن عدداً من الفعاليات والمحطات التوعوية. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في جهود رعاية الأطفال وضمان حقوقهم، حيث عملت على تبني العديد من المبادرات الداعمة للحفاظ على الحقوق الكاملة للطفل، لا سيما إصدار التشريعات والقوانين التي تصون وتحمي تلك الحقوق في جميع المراحل العمرية، مع توافر منظومة قضائية وقانونية متكاملة تشكل درعاً واقياً للحماية من كل ما يؤثر على تنشئتهم ورعايتهم. من جهته، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي بالتزامن مع اعتماد قانون حقوق الطفل في 15 مارس 2016، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لحماية أجيال المستقبل باعتبارهم الثروة الأهم في المجتمع، ومحور خطط التنمية المستدامة والتطوير في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وأشاد المستشار علي البلوشي، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمبادرات النوعية الهادفة إلى الحفاظ على حقوق الأطفال ورعايتهم على أكمل وجه، والتي كان من ثمارها ما يتمتع به أطفالنا اليوم من خدمات عالمية الجودة.