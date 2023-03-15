بلدية أبوظبي تنظم فعالية توعوية ترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن أصدق آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، لحرص سموها على رعاية الأسرة والطفولة، وسعيها المتواصل من أجل توفير الحياة الكريمة والرعاية الكاملة لكل طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤازرتها للجهود العالمية الداعمة لسلامة أطفال العالم وحمايتهم.

جاء ذلك خلال الفعالية الاحتفالية التوعوية الترفيهية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة وبالتعاون مع «دائرة التعليم والمعرفة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» في «الحديقة الرسمية» على كورنيش أبوظبي احتفاء بيوم الطفل الإماراتي.

وتأتي هذه الفعالية انعكاساً للرعاية الفائقة التي يحظى بها أطفال الإمارات، وحرص الدولة على توفير البيئة المثالية الإيجابية لنموهم ورعايتهم وتعزيز صحهتم وبناء حاضرهم ومستقبلهم، وسن التشريعات التي تحصن أمنهم وسلامتهم.

كما تعبر هذه الفعالية عن حرص البلدية على التواصل مع المجتمع، وتعزيز القيم السلوكية الإيجابية في مجال رعاية الأطفال والتعامل معهم، والحث على تطبيق القوانين واللوائح التي من شأنها حماية الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية. وقد تضمنت الفعالية العديد من المحاور منها: ورش ترفيهية، وصناعات يدوية للأطفال، بالإضافة إلى محاضرات توعوية، وأخرى ترفيهية، قدمتها إحدى الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال، وتنفيذ ورش عمل تعكس مواهب الأطفال بالتعاون مع عدد من المدارس.

كما حرصت بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها على تكريم المشاركين في الفعالية وخصوصاً الأطفال وطلبة المدارس الذين أثروا الفعالية وأسهموا في تحقيق أهدافها.

وديمة

الجدير بالذكر أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي في الخامس عشر من مارس كل عام يأتي متزامناً مع مناسبة توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة على ميثاق الطفولة العالمي، وصدور القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة).