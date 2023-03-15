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«أطفال الشارقة»: بيئة آمنة ومستدامة

جانب من الورش الفنية للأطفال (من المصدر)
16 مارس 2023 02:39

الشارقة (الاتحاد)

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قالت خولة الحواي مديرة أطفال الشارقة بالإنابة: إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام للتوعية بحقوق الطفل، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار تمكين الطفل ورعايته، ومنحه حقوقه الأساسية وتوفير متطلباته في شتى المجالات.
وأضافت: «أن شعار الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام الذي يقام تحت شعار «الحق في بيئة آمنة ومستدامة»، جاء ليؤكد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة العمل المناخي وضمان بيئة آمنة ومستدامة للأطفال وكذلك أهمية دور الطفل في دعم التنمية المستدامة ومشاركته في صنع التغيير واتخاذ القرار».
وأكدت خولة الحواي: «أن إمارة الشارقة وبفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين استطاعت أن تقدم نماذج ريادية في مجال الاهتمام بالطفل وذلك من خلال العديد من المؤسسات المعنية بالطفل ومن أبرزها مؤسسة «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» التي تعد من أبرز التجارب الناجحة في مجال رعاية الأطفال واستثمار طاقاتهم في بيئة جاذبة تمكنهم من الإبداع والابتكار من خلال إشراكهم في برامج ومشاريع تم إعدادها وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير؛ تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات وتسهم في اكتشاف المتميزين منهم وتوجه طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية نحو الطريق الصحيح؛ وذلك بهدف خلق أجيال واعية ومؤثرة تلعب دوراً بارزاً في خدمة وطنها.

الشارقة
يوم الطفل الإماراتي
خولة الحواي
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