«خليفة التربوية» تنظم جلسة «الإمارات نموذج عالمي رائد في رعاية الطفولة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أهمية الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي يواكب الخامس عشر من مارس كل عام، حيث يسلط فيه الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت في رعاية الطفولة وتمكينها منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، مشيرة إلى أن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي طرحته لأول مرة على مستوى العالم، يجسد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالطفولة وتمكينها وتوفير البيئة المحفزة على اكتشاف مواهبها ورعايتها منذ مرحلة عمرية مبكرة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية باللغة الإنجليزية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة «عن بعد»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، بعنوان «الإمارات نموذج عالمي رائد في رعاية الطفولة»، بحضور أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وتحدث فيها كل من الدكتورة كايرو فاطمة عرفات مستشار رئيسي بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفاطمة البستكي عضو اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والدكتورة بشرى قدورة إداري تقييم طفولة مبكرة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأدارت الجلسة الدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية.

وأشارت الدكتورة جميلة خانجي إلى أن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر يهدف إلى تقدير البرامج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة، وتشجيع المعلمين المتميزين، وتفعيل دور المراكز والمؤسسات والشركات التعليمية المختصة في الطفولة المبكرة، وتكريم أفضل التجارب الشخصية.

وقالت كايرو عرفات: تعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشكل استراتيجي مع مختلف شركائها، على ضمان رفاهية ونمو وسلامة جميع الأطفال الصغار، فضلاً عن دعم جهود أولياء الأمور في تزويد أطفالهم بالرعاية، والسلوكيات المناسبة للتنشئة، والتحفيز، والحماية التي يمكن أن تسمح لهم بتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وذلك من خلال العمل على تطوير السياسات مثل سياسة حظر الإعلان عن المنتجات الغذائية غير الصحية وسياسة الحماية الاجتماعية لأطفال الأسر ذات الدخل المحدود، فضلاً عن إجراء البحوث حول أسباب تغيب الأطفال عن المدارس بشكل متكرر، وتجارب الطفولة السلبية، والرعاية الأسرية للأطفال أصحاب الهمم.

وأكدت بشرى قدورة أهمية الدور الذي يقوم به مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، إذ يمثل هذا المجال إحدى المبادرات الوطنية البارزة التي تعزز من جهو الإمارات في تقديم نموذج متميز لرعاية الطفولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

مرحلة مهمة

قالت فاطمة البستكي: يقضي الطفل السنوات الثمانية الأولى من حياته في التعليم المبكر، ولذا يجب الحرص على أن تكون هذه السنوات استثماراً جيداً في التعلم والتطوير، سواء كان ذلك في المنزل أو خارجه، وهي تشكل مرحلة مهمة للغاية، لأنها تسهم في تحسين حياة أطفالنا وعائلاتنا، مما يساعد تلقائياً في تطوير مجتمعاتنا على المدى البعيد. وأضافت: فقد أولى مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، بفئتيها: فئة أفضل البحوث والدراسات، وفئة أفضل البرامج والمناهج والمنهجيات وطرائق التدريس، جل اهتمامها في تقديم أفضل الرؤى الجديدة حول مرحلة الطفولة المبكرة، ويمكن لهذه الدراسات أن تؤدي إلى إظهار ومعالجة أية مشكلات في سياسات وممارسات التعليم المبكر الحالية.

وقالت البستكي: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث استطاعت اتخاذ التدابير التي تضمن الرفاهية وجودة الحياة لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والثقافية، سعياً للوصول إلى تحقيق تكافؤ الفرص التي ستسمح لهم بالمساهمة بشكل إيجابي في خدمة مجتمعاتهم، علاوة على ذلك، تدعم حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات التي تعزز الشمولية والتنوع، والتي تهدف إلى تعزيز التسامح، ونبذ الكراهية وتوفير البيئة التي تكفل للطفل الشعور بالأمان والسعادة.