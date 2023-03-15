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«سلامة الطفل بالشارقة»: نحو مستقبل مزدهر

جانب من الفعاليات (من المصدر)
16 مارس 2023 02:39

الشارقة (الاتحاد)

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قالت هنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة: «الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس، يأتي هذا العام تحت شعار»الحق في بيئة مستدامة«، ويمثل مناسبة تؤكد من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على ضمان سلامة الأطفال على كافة المستويات، بحيث تشمل كل ما يمكن أن يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر توفير مختلف عناصر السلامة بمقاييس عصرنا الراهن الذي لم تعد فيه سلامة الطفل تقتصر على مراعاة جوانب صحته الجسدية والنفسية فحسب، بقدر ما أصبحت تمتد لتشمل التركيز على أن ينشأ الطفل في بيئة نظيفة ومستدامة».
وأضافت اليافعي: «ننطلق في سعينا الدائم إلى تكثيف جهود التوعية الشاملة من أجل المساهمة في توفير أعلى مستويات السلامة للأطفال، استناداً إلى الرؤى والتوجهات الحكيمة لقيادة الدولة، ودعم واهتمام كافة المؤسسات والهيئات الرسمية بمختلف تخصصاتها، والتي بذلت وتبذل جهوداً مستمرة لخلق بيئة آمنة للأطفال، ومهيئة للعيش والنمو المتوازن، وتضمن الحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية، وتمنح الأولوية لرفاهيتهم، إلى جانب ترسيخ منظومة قانونية تحمي جميع حقوقهم، ضمن استراتيجية عامة للدولة تعتمد على تقدير أبنائها في مختلف مراحلهم العمرية، وتوفر لهم الفرص التي تمكنهم من اكتشاف إمكاناتهم ومشاركة مجتمعهم في العمل من أجل مستقبل آمن ومزدهر للصغار والكبار على حد سواء».

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