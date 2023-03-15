منصور بن زايد: «مهارات الإمارات» تُجسد حرص القيادة على تمكين شباب الوطن

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، فعاليات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إنّ «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» تُجسد حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين شباب الإمارات ورعاية مواهبهم، وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، من أجل المساهمة بشكلٍ فعالٍ في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية وميادين التطور. وثمّن سموه جهود القائمين على فعاليات المسابقة والمستوى الذي وصلت إليه في اكتشاف ورعاية مواهب أبناء الدولة، ومواكبة قدراتهم المُتميّزة في جميع المجالات التقنية والمهنية، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به «مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني»، المشرف على تنظيم المسابقة، في مجال تشجيع الشباب على التميز وتدريبهم على الإبداع والابتكار، وتأهيلهم للريادة في الأعمال والمهن المختلفة.

وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجولةٍ تعرف خلالها على أنشطة «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»، واستمع إلى شرح حول مختلف الفعاليات المتعلقة بالمسابقة، قدّمه الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، كما اطلع سموه على الإمكانات التقنية التي يتوفر عليها المعهد ودورها في تطوير مهارات الطلاب في المجالات التقنية والمهنية، ومشاريع التكنولوجيا المتقدمة. وتضمنت جولة سموه زيارة عدة مهارات مهمة ومنها الروبوتات المتحركة وصيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي، والنحت، والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات والذكاء الصناعي والتوصيلات الكهربائية وغيرها من المهارات المهمة. كما اطلع سموه على مبادرة «مبرمج المستقبل» التي تسلط الضوء على 100 مبرمج إماراتي من الصفوف السادس حتى الثاني عشر. حضر فعاليات انطلاق النسخة الـ14 من المسابقة، كل من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس هيئة المراسم والسرد الاستراتيجي، وعدد من المسؤولين في قطاع التعليم.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي بهذه المناسبة، إنّ الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير مهارات الشباب من أبناء الوطن، يُشكل الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية المركز من أجل تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في كافة القطاعات الحيوية، ودعم تميزها ونجاحها في أعمالها المستقبلية ومسيرتها المهنية، مشيداً بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لأنشطة وبرامج مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والارتقاء بمستوى التعليم في المركز. وأشار إلى أنّ فعاليات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» تركز على متطلبات سوق العمل، وتهدف إلى إعداد فريق إماراتي مستعد للتنافس عالمياً في المسابقة العالمية للمهارات، وغيرها من المحافل الدولية التي تحتفي بالمبدعين وأصحاب المهارات المُتميزة. وتستقطب الدورة الحالية من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»، التي تستمر أنشطتها لمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أكثر من 300 طالب وطالبة يتنافسون ضمن 23 مهارة هندسية وتكنولوجية.

اختتام الفعاليات.. والنتائج اليوم

اختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 التي نظمها «أبوظبي التقني» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، خلال الفترة من 13-15 مارس الجاري، بمشاركة 331 من شباب وفتيات الإمارات أصحاب المهارات المتخصصة، الذين قدموا مستويات تنافسية عالية في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية، ومن المقرر إعلان نتائجها اليوم.

وقام معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، يرافقه الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بجولة شملت كافة أجنحة المسابقة، حيث أشاد الحمادي بالتنظيم العالي للمسابقة، والأداء الراقي الذي يقدمه شباب الإمارات في مختلف المهارات الهندسية والتكنولوجية والصناعية، بما يؤكد امتلاكهم قدرات عالية ومتقدمة، لافتاً إلى أن منظومة مهارات الإمارات لها الدور المؤثر والفاعل في المجتمع والاقتصاد، بما ينسجم مع تحقيق الأهداف الوطنية.