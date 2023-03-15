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الإمارات

سامح شكري يهنئ الإمارات بإطلاق «الطريق إلى COP28»

سامح شكري يهنئ الإمارات بإطلاق «الطريق إلى COP28»
16 مارس 2023 02:39

القاهرة (وام)

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هنأ معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري الرئيس الحالي لمُؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ «COP27»، دولة الإمارات بمناسبة إطلاق فعالية «الطريق إلى COP28».
وقال شكري: «تابعت باهتمام الفعالية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المُتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بعنوان الطريق إلى COP28 وما تتضمنه من عرض لرؤية وأهداف الرئاسة الإماراتية المُقبلة لمؤتمر المناخ القادم بدُبي، وأثق في أنها ستُسهم في المزيد من الزخم المُحيط بقضايا العمل المُناخي».
وتابع معاليه: «وأسعدني بشكل خاص الاهتمام الكبير الذي تُوليه الرؤية الإماراتية بملف تمكين الشباب في مجال العمل المُناخي وتعزيز انخراطهم مع هذه القضية المصيرية، وهو أمر أولته الرئاسة المصرية لمُؤتمر المُناخ العام الماضي اهتماماً خاصاً، حيث قامت بتعيين أول مبعوثة للشباب والمُناخ، واستضافت أول جناح للشباب في تاريخ المُؤتمر، وعقدت المُنتدى الشبابي الأول للمُناخ، ودعمت فُرص المزيد من المُشاركة الشبابية على صعيد المُخرجات النهائية والمُمارسة العملية».
وأضاف وزير الخارجية المصري: انتهز فُرصة هذه الفعالية المهمة لأُهنئ الأخوة والأخوات بدولة الإمارات الشقيقة على المجهود المبذول في إطار الاستعداد لاستضافة مُؤتمر المُناخ المُقبل، وأجدد التأكيد على دعمي ودعم الحكومة المصرية للإمارات في استعدادها لتولي هذه المسؤولية العالمية الكبيرة في وقت تتزايد فيه حدة الأزمة المُناخية التي يُواجهها كوكبنا، وأُرحب بالتنسيق الوثيق والحوار المُستمر، مع أخي معالي الدكتور سُلطان الجابر الرئيس المُعين لمؤتمر COP28 وفريقه، بما يضمن البناء على ما تحقق من نتائج مهمة ومفصلية في مؤتمر شرم الشيخ وتمهيد الطريق للمزيد من النتائج الطموحة والمُؤثرة خلال مُؤتمر الإمارات أواخر العام الجاري».

سامح شكري
الإمارات
COP28
الأمم المتحدة
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