دينا عساف المنسق المقيم لـ «الأمم المتحدة في الإمارات» لـ «الاتحاد»: COP28 علامة فارقة للعمل المناخي العالمي

شروق عوض (دبي)

أكدت الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، أنه نظراً للعلاقة الطويلة التي جمعت الأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار أكثر من 51 عاماً من التعاون الاستراتيجي، سيكون مؤتمر COP28 لهذا العام علامة فارقة للعمل المناخي العالمي ولجهودنا المستمرة في تنسيق عمل الأمم المتحدة للنهوض بالأهداف العالمية.

وأضافت في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن اختيار الدولة لاستضافة COP28 يعكس جهود الإمارات المستمرة لتعزيز العمل المناخي العملي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتقدم نحو الأهداف العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية المستوى في مدينة إكسبو دبي، والتي يمكن أن تدعم تنظيم حدث واسع النطاق مثل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، كما يعد الموقع الاستراتيجي للدولة مثالياً للتعاون الدولي والحوار، حيث يمكن أن تكون الإمارات بمثابة جسر بين مختلف المناطق والثقافات.

تعزيز الحوار

بالسؤال عن مشاركة الأمم المتحدة في أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»؟ قالت عساف: «نحن فخورون بتواجدنا هنا في مدينة «إكسبو دبي»، المكان المضيف لمؤتمر COP28، لتعزيز الحوار مع شباب دولة الإمارات، من خلال المشاركة في حلقة شبابية، فإن الأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة هنا للاستماع إلى أصوات المدافعين عن المناخ الشباب والمشاركة معهم في جدول أعمال المناخ العالمي».

وتابعت: إنه مع استمرار الاستعدادات لمؤتمر COP28، ستعد الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً موارد حول العمل المناخي لتوجيه الشباب للتعرف على تغير المناخ واتخاذ إجراءات هادفة، وعندما يتعلق الأمر بمستقبل كوكبنا، فإن لكل شخص صوتاً ودوراً حاسماً يلعبه، حيث حان الآن وقت العمل، لدعوة جميع أعضاء المجتمع للمشاركة معنا بشكل أكبر في هذه الموضوعات المهمة من خلال موقعنا الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، (uae.un.org/UN_UAE).

منصة تعاون

شددت عساف على أن للأمم المتحدة موقفاً عالمياً قوياً بشأن العمل المناخي، حيث دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحاً وطموحاً لمعالجة أزمة المناخ هذا العام، وبناءً على الإجماع العلمي، هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة وتحويلية في ظل بدء نفاد الوقت. وقالت:«بصفتنا الأمم المتحدة، لدينا دور حاسم في معالجة تغير المناخ على الصعيد العالمي، من خلال توفير منصة للتعاون والعمل الدوليين هذا العام، كما سيكون مؤتمر تغير المناخ COP28 التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC مفيداً، حيث سيجتمع قادة العالم والخبراء والشركاء هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التفاوض واعتماد الاتفاقيات العالمية بشأن تغير المناخ».

أهداف والتزامات

وحول دور الأمم المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؟ أكدت عساف أن الأمم المتحدة تلتزم بالعمل مع رئاسة COP28 على أساس فهم مشترك بأن العالم بعيد عن المسار إلى حد كبير في الجهود المبذولة للحد من زيادة درجة حرارة كوكب الأرض إلى 1.5 درجة مئوية في COP28، كما ستحث الأمم المتحدة البلدان المشاركة في المؤتمر على تبني أهداف والتزامات أكثر طموحاً لمعالجة أزمة المناخ، وستدعو الأمم المتحدة أيضاً إلى زيادة الدعم للبلدان والمجتمعات الضعيفة، مثل الدول الجزرية الصغيرة والشعوب الأصلية، التي تتأثر بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ.

حلول مستدامة

أكثر تفصيلاً عن جهود الأمم المتحدة في الدولة، قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات: «بصفتنا الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشارك المجتمع وننسق الجهود بين وكالات الأمم المتحدة وشركائنا هنا في الإمارات، لتطوير حلول مستدامة وتعبئة الشباب لاتخاذ إجراءات مناخية، حيث ندرك أهمية إشراك جميع أعضاء المجتمع، وعلى وجه الخصوص الشباب والطلاب، في جدول أعمال العمل المناخي، إذ نهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز العمل المناخي من خلال مختلف المبادرات والبرامج للمساعدة في تعزيز أصواتهم في حوار المناخ العالمي».

وأضافت الدكتورة دينا عساف أنه في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الأمم المتحدة سلسلة من المشاورات الشبابية ضمن «مقهى الأمم المتحدة للشباب»، لتسليط الضوء على هموم الشباب وعمل الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نستضيف حالياً أيضاً في الفترة التي تسبق مؤتمر COP28، مجموعة من الندوات عبر الإنترنت التي تتناول موضوعات مختلفة حول تغير المناخ مع خبراء الأمم المتحدة الرئيسيين، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية حول أهداف التنمية المستدامة مع مختلف شركاء التعليم، التي تستهدف الطلاب والمهنيين الشباب.