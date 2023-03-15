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يسردها عيسى السبوسي لـ «الاتحاد»: تعرفـوا إلى سلوكيات يومية تعزز الاستدامة الحياتية

يسردها عيسى السبوسي لـ «الاتحاد»: تعرفـوا إلى سلوكيات يومية تعزز الاستدامة الحياتية
16 مارس 2023 02:37

شروق عوض ( دبي)

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في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، عيسى السبوسي، مدير فريق عمل عام الاستدامة، يتحدث لـ «الاتحاد» عن كيفية تشجيع عام الاستدامة في دولة الإمارات الأفراد والمجتمع على تبني ممارسات مستدامة دائمة ومفيدة في الحد من تداعيات التغير المناخي؟
وقال السبوسي، إن الاستدامة تتعلق بتغير المناخ بقدر ما تتعلق بالممارسات الفردية، حيث تؤثر عاداتنا اليومية بشكل جماعي على البيئة، حيث إنه مع تقدمنا، سيركز عام الاستدامة على مبادرات الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، والحفاظ على الموائل ورعايتها وتعزيز النظم البيئية، والتركيز على الحد من انبعاثات الكربون.
وأضاف أنه من أجل تشجيع الممارسات الغذائية المستدامة، فخطط عام الاستدامة لتعزيز هذه الممارسات ضمن أبرز المجالات التي سيتم التركيز عليها، من خلال توجيه الأنشطة والفعاليات إلى حث المجتمع على الحد من هدر الطعام، وتحضيره بكميات مسؤولة، وتعزيز النظم الغذائية النباتية لتمكين ثقافة غذائية أكثر صحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح مدير فريق عمل عام الاستدامة أن عام الاستدامة يهدف أيضاً إلى تعزيز «الأزياء المستدامة»، من خلال تشجيع المجتمع على اقتناء الملابس بأسلوب صديق للبيئة، ومساندة العلامات التجارية الداعمة لها، ما يُعد جزءاً من جهودٍ أوسع لتعزيز الاستهلاك المسؤول وتشجيع التغييرات السلوكية الإيجابية بين العامة.
وذكر عيسى السبوسي أن فريق عمل عام الاستدامة عمل مع خبراء مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قام بتطوير دليل الاستدامة الذي يوفّر معلومات ونصائح أساسية حول تبنّي الممارسات المستدامة، حيث نشجّع الجميع على الاطلاع على هذا الدليل من خلال موقعنا الإلكتروني.

عيسى السبوسي
الإمارات
مؤتمر الأطراف
الأمم المتحدة
تغير المناخ
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