حاتم أزناك ناشط مناخي مغربي لـ «الاتحاد»: التزام الإمارات مفتاح بناء مستقبل مستدام

شروق عوض ( دبي)

يعتبر حدث «الطريق إلى COP28» المنعقد في مدينة «إكسبو دبي»، المؤتمر الذي يسبق اجتماع الأطراف الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خطوة في الاتجاه الصحيح، وفرصة للشباب في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها للمشاركة في صياغة خطة العمل العالمية للمناخ.

ويُعد هذا الحدث محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي، وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف COP28، حيث يتماشى «الطريق إلى COP28» مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي، من خلال تعاون المعنيين كافة وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.

ويشارك في هذا الحدث العالمي شباب من مختلف الدول، من بينهم الناشط المناخي المغربي وعضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي حاتم أزناك، وهو الحاصل على جائزة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، حيث عبر لـ «الاتحاد» عن فخره بأن يكون جزءاً من هذا الحدث الكبير.

وقال أزناك: «أشعر بالامتنان لالتزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على العمل لتحقيق أجندة عالمية للحياد المناخي، وحرصه من أجل حماية الموروث البيئي، وتحفيز المبادرات المستدامة، خصوصاً التي تهم وتخدم الشباب، حيث يُعد هذا الالتزام مفتاحاً في بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة».

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من بين الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي، كما تعزز الإمارات جهودها للعمل على تحقيق مستقبل مستدام على مستوى العالم، وهو ما يؤكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا المشرفة على استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28.

وأشار إلى أن أولى فعاليات «الطريق إلى COP28» تجسد التزام الإمارات بالعمل على تحقيق أجندة مناخية مبتكرة وشفافة وشاملة، حيث تجمع بين مختلف الجهات والمجتمعات، وبخاصة الشباب، لدفع جهود العمل العالمية نحو مستقبل مستدام وصحي للأجيال القادمة.

وعبر حاتم عن سعادته بالمشاركة وتطلعاته للمساهمة في تحقيق التزامات COP28، ومواصلة العمل على مستوى الجماعات الشبابية والمنظمات الناشطة لدعم العمل المناخي الدولي والعمل المستدام.