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إطلاق «كراش كورس» للحد من تغير المناخ

إطلاق «كراش كورس» للحد من تغير المناخ
16 مارس 2023 02:39

دبي (الاتحاد) 

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دشن مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، مبادرة «كراش كورس» التي تتضمن 12 جلسة، 6 جلسات منها باللغة العربية، و6 جلسات أخريات باللغة الإنجليزية، وترتكز أيضاً على استعراض كل من أساسيات تغير المناخ، وأفضل الممارسات المستدامة عبر العادات اليومية للحد من هذه الظاهرة، ودور دولة الإمارات في استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في مدينة إكسبو بدبي وغيرها، وذلك على هامش أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»
وقالت ساره العامري، عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، إن المبادرة جاءت بجهود أعضاء المجلس وأفكارهم وحرصهم على تنمية واستدامة مجتمعاتهم، وحفظ موارد كوكب الأرض من تداعيات ظاهرة التغير المناخي العالمية، حيث تستهدف تكريس العادات اليومية لأصغر عمر في المجتمع إلى الثلاثين عاماً فما فوق.
ولفتت إلى أن المبادرة قد تستفيد منها المؤسسات التعليمية والتربوية كمنهاج يتم تدريسه في مختلف المراحل الدراسية، ما يخلق جيلاً واعياً بأهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية من تداعيات التغير المناخي، والتي عملت الدولة على ضمان استدامتها منذ عقود.
وبيّنت أن مجلس الشباب العربي للتغير المناخي يسعى عبر المبادرة إلى تقديم طرق عملية لشرائح المجتمع كافة، كي يصبحوا أكثر استدامة ومصدر إلهام للآخرين في سبيل تعزيز الممارسات والسلوكيات اليومية في المجتمع، كما يحاول المجلس تقديم المحتوى والاقتراحات المفيدة لأفراد المجتمع ليتمكنوا من تطبيق ذلك على أرض الواقع.

الشباب العربي
التغير المناخي
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