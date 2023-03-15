الاتحاد النسائي يستقبل السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدكتورة إليزابيتا جورجييفسكا، السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية، والوفد المرافق لها، بمقر الاتحاد النسائي العام.

وأعربت نورة السويدي، عن اعتزازها بالزيارة الكريمة وترحيب الاتحاد النسائي العام بتطوير آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجال دعم، وتمكين المرأة، الذي يحظى باهتمام البلدين، بما يعزز مصالحهما المشتركة، ويخدم جهودهما في الدفع بمسيرة المرأة إلى آفاق أرحب من الريادة والتنمية. حضر الزيارة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتعرفت السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية، خلال الزيارة، على الأدوار التاريخية التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وإنجازات سموها الاستثنائية، في مجال تمكين المرأة والاهتمام بالأسرة والطفل.

واطلعت على دور الاتحاد النسائي العام وأهم إنجازاته في مجال دعم وتمكين المرأة؛ بفضل دعم ورعاية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولعل من ضمنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، التي عملت على توفر إطار عمل مرجعي للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطلاق المبادرات الداعمة للمرأة.

كما استعرضت الزيارة جهود الاتحاد النسائي العام المتواصلة لتعزيز وتأهيل المرأة لمواكبة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، بما يمكنها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة المجتمع، وذلك بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين لإطلاق العديد من المبادرات والبرامج في هذا الشأن.

جهود

تم خلال اللقاء، الاطلاع على جهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي، بعدما أسفرت عن إطلاق البرنامج التدريبي حول المرأة والأمن والسلام والذي أطلق عليه لاحقاً اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، إلى جانب دوره في دعم المرأة بمختلف مناحي الحياة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج ثرية، منها تعزيز الترابط الأسري، وترسيخ معارفها بحقوقها القانونية، وتنمية قدراتها السياسية والاقتصادية، وتوعيتها بدورها في الحفاظ على البيئة وقضايا تغير المناخ.

وبهذه المناسبة، أعربت الدكتورة إليزابيتا جورجييفسكا، السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية، عن خالص اعتزازها وتقديرها لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العظيمة في دعم وتمكين المرأة ورعاية الأسرة والطفل، مؤكدة أنها تقدم دوراً ملهماً للقيادة الحكيمة الداعمة المستنيرة، التي تمكنت في نصف قرن من الزمن أن تصنع نموذجاً من المرأة الإماراتية يقتدى به في الحضور والتميز والتفوق.

